NATO "rozżalone" postawą Rosji ws. ćwiczeń Zapad-2017

Zaproszenie dla przedstawicieli NATO wystosował Mińsk. Rozmówca AFP podkreśla jednak, że będą oni mogli obserwować ćwiczenia wojskowe tylko przez krótki czas, "w dniach przeznaczonych dla gości wysokiej rangi". Agencja przypomina, że wiele krajów NATO jest zaniepokojonych manewrami, w których według strony białoruskiej ma wziąć udział 12,7 tys. wojskowych, w tym 3 tys. z Rosji. Jednak w ocenie Litwy ćwiczenia mogą zmobilizować nawet 100 tys. żołnierzy.

Przedstawiciel NATO podkreślił, że Sojusz "żałuje, iż ani Rosja, ani Białoruś nie zastosowały w odniesieniu do (manewrów) Zapad zasad przejrzystości, przewidzianych w Dokumencie Wiedeńskim i zgodnych z zasadami przyjętymi przez wszystkie państwa OBWE".

W odniesieniu do tych wymogów "Rosja i Białoruś mają nastawienie wybiórcze i niewystarczające. Taka chęć uniknięcia obligatoryjnej przejrzystości budzi wątpliwości" - dodał rozmówca AFP.

Dokument Wiedeński z 2011 roku o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa ma pozwolić na uniknięcie "nieporozumień i błędów w ocenie" i przewiduje, że "zewnętrzni obserwatorzy otrzymują briefingi na temat scenariusza i postępów" ćwiczeń wojskowych - wyjaśnia przedstawiciel NATO.

We wtorek ministerstwo obrony Białorusi zapewniło, że obserwacja manewrów Zapad-2017 zostanie zorganizowana ściśle według przepisów białoruskich i umów międzynarodowych; komunikat głosi też, że w ramach Dokumentu Wiedeńskiego zaproszono dyplomatów wojskowych akredytowanych przy ministerstwie obrony oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, OBWE, NATO, ODKB (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), WNP (Wspólnota Niepodległych Państw) i MKCK (Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża).

Rosyjski wiceminister obrony Aleksandr Fomin powiedział w wywiadzie dla telewizji Rossija 24: - Wszystko, jak zwykle, odbędzie się w sposób otwarty i przyjazny. To są manewry wspólne, zaplanowane i nie jest to agresja, jak uważają niektóre kraje. Nie widzę powodu do obaw.

Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2017 odbędą się na Białorusi 14-20 września.