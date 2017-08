"The Guardian": Kim Dzong Un nie jest w stanie wyżywić swoich żołnierzy

Jak przekonać szefa do awansu?

- Po pierwsze - jest zbyt dużo żołnierzy do wykarmienia - powiedział Ishimaru. Korea Północna wydaje na armię ok. 1/4 swojego budżetu - siły zbrojne tego kraju liczą ok. 1,2 mln żołnierzy.

Drugim problemem ma być korupcja w armii - wysocy rangą oficerowie mają handlować żywnością dla wojska na czarnym rynku, przez co szeregowi żołnierze są niedożywieni.

Ishimaru miał na własne oczy widzieć żołnierzy armii Korei Północnej, u których widać było wyraźne symptomy niedożywienia.

FAO już wcześniej ostrzegało, że zbiory w Korei Północnej mogą w 2017 roku być o 30 proc. mniejsze niż przed rokiem z powodu katastrofalnej w skutkach suszy.

Według wyliczeń Światowego Programu Żywnościowego ok. 70 proc. mieszkańców Korei Północnej nie ma na co dzień dostępu do wystarczającej ilości dostępnej cenowo żywności.

- W każdym innym kraju doszłoby do zamieszek z powodu braków żywności, ale nie w Korei Północnej - podsumowuje Ishimaru.