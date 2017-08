Była premier Tajlandii uciekła z kraju?

Jak przekonać szefa do awansu?

Oskarżona o zaniedbanie obowiązków Yingluck "bez wątpienia opuściła Tajlandię" - powiedział chcący zachować anonimowość rozmówca agencji Reutera, jeden z członków Partii dla Tajów Shinawatry.

Reuters potwierdził tę informację również u innego źródła. Na razie nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa oskarżona.

Na piątek zaplanowane było ogłoszenie wyroku w sprawie Yingluck przez Sąd Najwyższy Tajlandii. Oskarżona, której grozi 10 lat więzienia, nie stawiła się w sądzie, a wcześniej prosiła o odroczenie posiedzenia z powodu problemów zdrowotnych.

Sąd jednak uznał, że Yingluck nie jest chora i wydał nakaz jej aresztowania. Ogłoszenie wyroku przesunięto na niedzielę.

Yingluck, której rząd został obalony przez wojsko na wiosnę 2014 roku, jest oskarżona o zaniedbanie obowiązków i niepowstrzymanie korupcji związanej z rządowym programem dopłat, w ramach którego rolnikom płacono za ryż nawet o połowę więcej, niż wynosiła cena rynkowa.

Ten popularny w wiejskich bastionach zwolenników Shinawatrów program od strony finansowej okazał się katastrofą; straty finansowe wynosiły równowartość blisko 18,3 mld dolarów.

Yingluck przez cały czas trwającego 18 miesięcy procesu utrzymywała, że jest niewinna. Broniła się, mówiąc, że dopłaty stanowiły niezbędną pomoc dla najbiedniejszych plantatorów ryżu, którzy wcześniej nie otrzymywali wsparcia od państwa.

Na początku sierpnia oświadczyła, że proces w jej sprawie jest "polityczny", a rządząca junta chce oczyścić scenę polityczną z klanu Shinawatrów, który dominował w polityce Tajlandii od początku lat 2000.

Według AFP Yingluck zawsze utrzymywała, iż nie ucieknie z kraju, jak zrobił to jej brat Thaksin, również były premier. Od 2008 roku przebywa on na uchodźstwie, by nie odsiadywać kary dwóch lat więzienia za korupcję.

Yingluck, pierwsza kobieta premier w historii Tajlandii, została pozbawiona władzy przez Trybunał Konstytucyjny m.in. w związku z naruszeniem ustawy zasadniczej kilka tygodni przed dokonaniem przez armię bezkrwawego zamachu stanu w maju 2014 roku.

W styczniu 2015 roku tymczasowy parlament wyznaczony przez władze wojskowe przeprowadził wobec Yingluck procedurę odsunięcia od władzy, uznając ją za winną korupcji w związku z programem dotacji i nakładając na nią pięcioletni zakaz zajmowania stanowisk publicznych.