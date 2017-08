Zdjęcie zdradza plany rakiet Kim Dzong Una

Jak przekonać szefa do awansu?

Rakiety o których mowa to Hwasong-13 i Pukguksong-3. Schematy tych rakiet znajdują się na ścianie przed którą stoi na jednym ze zdjęć Kim Dzong Un.

Hwasong-13 to - jak pisze BBC - prawdopodobnie rakieta typu międzykontynentalnego (ICBM) podczas gdy Pukguksong-3 wygląda na rakietę SLBM - czyli pocisk balistyczny zdolny do przenoszenia głowic jądrowych, który można wystrzelić z pokładu okrętu podwodnego. Korea Północna nie dysponuje jeszcze technologą pozwalającą na wystrzeliwanie rakiet SLBM, ale z danych amerykańskiego wywiadu wynika, że nad nią pracuje (choć program dotyczący tych pocisków znajduje się prawdopodobnie we wczesnej fazie).

BBC odnotowuje, że Korea Północna nie po raz pierwszy "przypadkowo" ujawnia szczegóły swoich postępów w programie rakietowym przy okazji publikacji zdjęć przez KCNA. Analitycy uważają, że jest to sposób na zasygnalizowanie swojego rosnącego potencjału militarnego.

Również czas publikacji zdjęć nie jest prawdopodobnie przypadkowy - doszło do niego w trzecim dniu wspólnych ćwiczeń wojskowych USA i Korei Południowej, przeciwko którym Korea Północna zdecydowanie protestowała grożąc obu państwom poważnymi konsekwencjami.

Z depeszy KCNA opisującej zdjęcia dowiadujemy się, że Kim Dzong Un polecił swoim naukowcom opracowanie lepszego paliwa do rakiet i udoskonalenia ich głowic.

Dwa tygodnie temu, na innym zdjęciu opublikowanym przez KCNA, na którym widać było Kim Dzong Una planującego kolejny test rakietowy wraz z oficerami swojej armii, w tle widać było zdjęcie satelitarne amerykańskiej bazy na wyspie Guam. Według analityków miało to być ostrzeżenie dla USA (wcześniej Kim Dzong Un groził wystrzeleniem rakiet w kierunku wyspy będącej amerykańskim terytorium zależnym, na której mieszka ok. 160 tys. obywateli USA).

Z kolei w marcu 2013, po próbie atomowej przeprowadzonej przez Koreę Północną, KCNA opublikowała zdjęcie, na którym widać schemat "planu ataku na terytorium USA". Dokładna analiza zdjęcia pozwalała stwierdzić, że według planu jedna z rakiet miała trafić w położone w Teksasie Austin.