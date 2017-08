Piotr Walentynowicz: Lech Wałęsa i Władysław Frasyniuk pokazują teraz kim są

- Jest kwestią oczywistą i bezapelacyjną, że to Solidarność powinna być organizatorem uroczystości. Wynika to z bardzo prostego powodu: gdyby nie było Solidarności, to nie mielibyśmy dzisiaj czego świętować - podkreślił Piotr Walentynowicz mówiąc o próbie zorganizowania w Gdańsku obchodów wydarzeń z sierpnia 1980 roku przez KOD.

- KOD uważa za swojego bohatera byłego współpracownika SB Lecha Wałęsę. KOD ma w swoim składzie taką osobę jak Adam Mazguła, który o represjach i stanie wojennym, o mordowaniu obywateli mówił w kontekście kulturalnych wydarzeń i ścieżek zdrowia. Teraz ci ludzie mają iść pod pomnik Poległych Stoczniowców? Pod pomnik Trzech Krzyży? Jest to absurd i ewidentne dążenie do konfliktu - dodał wnuk Anny Walentynowicz.

- Ci ludzie nie mają nic wspólnego z Solidarnością, choć mają w swoich szeregach osoby, które wcześniej w niej były: Lecha Wałęsę czy Władysława Frasyniuka. Oni teraz pokazują, kim tak naprawdę są. I nie ma znaczenia, czy oni kiedyś byli w opozycji. Nie ma już znaczenia, kim byli w przeszłości. Siłą KOD-u jest bezczelność i arogancja. Jest to bardzo kruchy oręż w obliczu ideałów i wartości, z których zrodziła się Solidarność - zaznaczył rozmówca PAP.

Wnuk Anny Walentynowicz skomentował również konfrontacyjną postawę prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który „nie powinien dopuszczać do takich napięć”. - Gdyby włodarzem miasta był człowiek, który nie dąży do konfliktu, nie dąży do rozgłosu swojego nazwiska, wszystko byłoby dobrze. Każdy z nas potrafi odróżnić prowokację od uroczystości. KOD jest elementem, który niesie na sztandarach ludzi i symbolizuje przekonania, z którymi Solidarność walczyła. Włodarz tego miasta, świadomy tej skrajnie odmiennej różnicy światopoglądowej, nie powinien dopuścić do tego, żeby KOD mógł sobie świętować pod pomnikiem Trzech Krzyży, a już na pewno nie w momencie, gdy Solidarność robi swoje obchody - zaznaczył. Walentynowicz uważa, że "zadaniem państwa jest chronienie swoich obywateli, dbanie o spokój i porządek". - Dlatego dobrze, że wojewoda zareagował w ten sposób, że państwo polskie reaguje na tego rodzaju próby prowokacji, przed wszelkimi działaniami, które mogłyby narazić obywateli na niebezpieczeństwo - dodał.

Nową propozycję pomorskiego KOD-u, który złożył wniosek o możliwość przeprowadzenia swojej uroczystości w najbliższym sąsiedztwie placu przed Stocznią Gdańskiej, czyli w okolicy historycznej Sali BHP, w której podpisywano porozumienia w sierpniu 1980 roku, Piotr Walentynowicz widzi jako kolejną prowokację.

- Moja babcia bardzo walczyła o salę BHP. Ludzie z KOD nie mają nic wspólnego z tą salą - skonkludował.

Wniosek wskazujący nową lokalizację – ul. Doki leżącą w bardzo bliskim sąsiedztwie pl. Solidarności oraz Sali BHP, został złożony w tzw. trybie uproszczonym. Jak powiedział w czwartek w rozmowie z PAP pomorski lider KOD Radomir Szumełda, wniosek taki w sytuacji, gdy nikt wcześniej nie zgłosił w danym miejscu manifestacji, jest zatwierdzany „niejako automatycznie”.