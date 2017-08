USA: Nie chcemy atakować Wenezueli

Jak przekonać szefa do awansu?

Dodał jednocześnie, że prezydent zamierza w przyszłości skorzystać z "szerokiego zestawu zintegrowanych opcji" w konfrontacji z władzami tego kraju.

Występując na tej samej konferencji prasowej stojący na czelu Departamentu USA Steven Mnuchin zaznaczył, że nałożone na Wenezuelę nowe sankcje mają osłabić reżim prezydenta Nicolasa Maduro poprzez utrudnienie mu dostępu do rynku obligacji w USA.

- Wzywamy wszystkich zaangażowanych w ten reżim, w tym tych, których objęły sankcje, by zdystansowali się od przemocy i dyktatury - powiedział. Jak podkreślił, celem sankcji nie jest "zmiana kierownictwa" w Wenezueli.

Wcześniej ambasador Stanów Zjednoczonych w ONZ Nikki Haley ostrzegła, że jej kraj nie dopuści do tego, by Wenezuela kroczyła nadal ku "dyktaturze". Haley dała do zrozumienia, że Waszyngton szykuje nowe sankcje wobec rządu prezydenta Nicolasa Maduro.

Nikki Haley odnosząc się do ostatnich wydarzeń w Wenezueli, m.in. wyboru Konstytuanty, organu ustawodawczego, w którego skład weszli jedynie zwolennicy rządu i który rozwiązując legalny, zdominowany przez opozycję parlament, przystąpił do likwidacji instytucji niezależnych od rządu, oświadczyła: - Nie będziemy tolerować dyktatury, którą usiłuje się ustanowić, ani respektować farsy, jaką jest Zgromadzenie Konstytucyjne.

Przedstawicielka USA w ONZ powiedziała, że przygotowywane sankcje powinny stanowić "wyraźne przesłanie do narodu wenezuelskiego i wyraźne przesłanie pod adresem Maduro".

Po miesiącach ostrzeżeń wobec rządu Wenezueli "nie pozostaje nam inna opcja", niż sankcje - oznajmiła Haley. Dodała, że Stany Zjednoczone zastanawiają się obecnie nad zastosowaniem wobec Wenezueli środków finansowych i dyplomatycznych.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie, które zabrania prowadzenia z rządem Wenezueli "negocjacji w sprawie nowej pożyczki kapitałowej i papierów dłużnych emitowanych przez ten rząd i jego państwowe towarzystwo naftowe". Nowe zarządzenie zabrania również m.in. wypłaty dywidend rządowi wenezuelskiemu.