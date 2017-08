Irański generał: Za 25 lat nie będzie Izraela

Gen. Mousavi powiedział też, że gdyby ktoś podjął ofensywę przeciw Iranowi, wówczas Iran będzie w stanie rozstrzygnąć takie starcie na swoją korzyść.

Dowódca irańskiej armii miał wypowiedzieć te słowa w czasie spotkania w mieście Kom. Agencja cytuje generała, który przekonywał iż "akty poświęcenia męczenników" sprawią, iż Izrael nie przetrwa najbliższych 25 lat.

Generał określił Iran mianem "symbolem oporu przeciw światowej hegemonii" dodając, że świat zdał sobie sprawę, iż nie da się pokonać Iranu na drodze "wojskowej agresji".

- Gdyby ktoś zdecydował się zaatakować Iran, to Iran zadecyduje jak taka wojna się skończy - przekonywał dowódca irańskiej armii.

Ynetnews.com, który cytuje agencję Tasnim zwraca uwagę, że takie groźby są rytualnym elementem retoryki Iranu. W 2012 roku najwyższy przywódca duchowy Iranu, ajatollah Ali Chamenei mówił, że "reżim syjonistyczny zniknie z powierzchni Ziemi".

Z kolei w tym roku, w Teheranie, w czasie dnia Al-Kuds (arabska nazwa Jerozolimy), odsłonięto elektroniczny zegar odliczający czas do zniszczenia Izraela. W momencie uruchomienia wskazywał on liczbę 8411 dni, co prawdopodobnie było nawiązaniem do słów przywódcy religijnego kraju, ajatollaha Alego Chamenei z 2015 roku - wówczas mówił on, że do 2040 roku "nic nie pozostanie" z Izraela.