Petru: Nowoczesna gotowa na bitwę z PiS o samorządy

"To jest ten moment, kiedy chciałbym poinformować wszystkich, że my, jako Nowoczesna, jesteśmy gotowi na bitwę o samorządy z PiS-em, jak również bitwę o Warszawę" – powiedział przewodniczący partii podczas konferencji przed Stadionem Narodowym w stolicy.

Jak przekonywał, Warszawa potrzebuje gospodarza, który "ma wizję i jest osobą nieuwikłaną w układy; niezwiązaną z wszystkimi tymi zależnościami, które miały miejsce w tym mieście przez ostatnie 25 lat". "To musi być ktoś spoza układu politycznego, który rządził Warszawą – raz lepiej, raz gorzej" – dodał.

Wskazał, że tą osobą jest Paweł Rabiej - "nowy lider Warszawy". "Jestem przekonany, że młodość – bo uważam, że cały czas jesteśmy młodzi – świeżość, ale najważniejsze – wizja i nieuwikłanie w układy są tym, czym można spokojnie pokonać PiS, nie tylko w Warszawie, ale w wielu innych miastach w Polsce, w samorządach" – powiedział Petru.

"Kampania samorządowa zacznie się dopiero za rok, ale już dzisiaj trzeba warszawiakom i mieszkańcom przedstawiać wizję jak nasze miasto, nasze społeczności, mogą być zorganizowane – uczciwie, dobrze, porządnie z szansą na to, żeby tutaj się lepiej żyło, żebyśmy byli bogatsi, również żeby nam się żyło przyjaźniej" – powiedział lider "N". Jak dodał, o to Nowoczesna będzie walczyć w kampanii, by taka wizja zwyciężyła.

Paweł Rabiej przekonywał, że "Warszawie potrzebna jest świeża krew, świeży oddech, młodość i odwaga". "Mijają trzy miesiące odkąd ogłosiliśmy, że będziemy ubiegali się o przejęcie władzy w Warszawie i to były to dla drużyny Nowoczesnej pracowite miesiące" – powiedział Rabiej.

Wskazał, że odbyto setki spotkań z mieszkańcami stolicy, we wszystkich dzielnicach, by dowiedzieć się, czego warszawiacy oczekują i potrzebują. Podał, że bardzo dużo głosów dotyczyło komunikacji, mobilności, ale także dostępności do żłobków i przedszkoli.

"Jesteśmy gotowi do tego, by niebawem ogłosić program dla Warszawy. (…) On będzie kreślił wizję Warszawy otwartej, Warszawy z sercem, Warszawy ambitnej, Warszawy aktywnej, (…) Warszawy uczciwej" – wyliczał Rabiej.

Rabiej, który w sobotę zainicjował Rajd Rowerowy po Pradze Południe, podkreślał, że wielu Warszawiaków chce przemieszczać się po ulicach stolicy rowerem, inni chcą spacerować, nie będąc niepokojonymi przez rowerzystów, a posiadacze samochodów chcieliby spokojnie parkować i przemieszczać się po mieście.

"To wszystko wymaga dobrej i sprawnej polityki mobilności. Taka polityka została przez ratusz wypracowana, niestety została ona ostatnio przez radnych odrzucona, rok przed wyborami, z przyczyn czysto wyborczych" – powiedział. "Apelujemy do Rady Warszawy, by wykazała się odwagą i przyjęła dobrą politykę mobilną, bo to będzie stracony rok, jeśli nie zostanie teraz przyjęta" – ocenił.

Rabiej zapowiedział, że na jesień planowane są liczne konsultacje społeczne i spotkania na temat polityki mobilnej. Dodał, że otrzymał zaproszenia od zagranicznych samorządowców i chce odwiedzić m.in. Paryż, Kopenhagę, Berlin i Wiedeń, "gdzie rozwiązania chociażby z zakresu polityki mobilnej są najlepsze".