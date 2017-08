"FT": Macron musi zbudować konsensus w kraju i za granicą

Foto: AFP

Brytyjski dziennik "Financial Times" ocenił w sobotę, że francuski prezydent Emmanuel Macron musi pozyskać sojuszników we Francji i w ramach Unii Europejskiej, jeśli chce doprowadzić do pobudzenia francuskiej gospodarki i odnowienia UE.