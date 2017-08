Media w USA: Kreml nagłaśnia ataki skrajnej prawicy

Świeżym przykładem takiej metody jest wspieranie przez Kreml ataków utożsamianego z "alt right" (czyli alternatywną prawicą, skłóconą z elitą Partii Republikańskiej) portalu Breitbart na doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego gen. H.R. McMastera.

Ataki na McMastera w portalu Breitbart i w innych portalach “alt right", jak Infowars, The Daily Stormer czy Prison Planet, następnie podjął Lee Stranahan, zachęcając do pisania tweetów i dzwonienia do Białego Domu z apelami, aby zwolnić gen. McMastera.

Lee Stranahan jest współprowadzącym jeden z programów publicystycznych w finansowanym przez Rosję portalu Sputnik - ustalili eksperci Digital Forensic Research Laboratory działającego pod egidą think tanku Atlantic Council.

W kampanii przeciw McMasterowi prowadzonej na Twitterze pod hasztagiem #fireMcMaster (zwolnić McMastera) brały udział rzesze "internetowych trolli Kremla", w tym przynajmniej 86 automatycznych kont na Twitterze powiązanych z aparatem dezinformacji Kremla.

W sumie 20 procent z ponad 136 tys. tweetów wysłanych od 3 do 6 sierpnia w ramach "operacji" #fireMcMaster zostało wysłanych z mniej niż 8 procent kont, których właściciele wysłali tweety z hasztagiem #fireMcMaster.

Ataki na McMastera były wspomagane przez Moskwę, ponieważ stwarzały możliwość realizacji długoterminowych celów propagandy rosyjskiej, jakimi są rozbicie Unii Europejskiej, wyjście USA z NATO i podważanie zaufania społeczeństwa amerykańskiego i społeczeństw Zachodu do ich systemów politycznych - uważa Clint Watts, były agent FBI i współtwórca portalu Hamilton-68, który pozwala obserwować na Twitterze działalność ok. 600 kont, mających - zdaniem ekspertów - powiązania z kremlowską machiną propagandową.

"Długofalowym celem rosyjskiej propagandy, tzw. aktywnych środków, jest stwarzanie chaosu i sianie niezgody w łonie amerykańskiego rządu" - stwierdził Clint Watts w programie radia publicznego NPR.

Ataki portalu Breitbart - w przeszłości i obecnie znów kierowanego przez byłego doradcę strategicznego Białego Domu Steve’a Bannona - na gen. McMastera nasiliły się, gdy w ramach czystki w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego McMaster pozbył się w ciągu ostatniego miesiąca trzech pracowników.

W odpowiedzi na to Breitbart, któremu wtórowały inne portale prawicowe, zarzucił gen. McMasterowi, że jest zwolennikiem ugodowej polityki wobec Iranu, niedostatecznie wspiera państwo Izrael oraz że był związany z think tankiem finansowanym przez urodzonego na Węgrzech finansistę George'a Sorosa.

Zdaniem mediów amerykańskich ataki portalu Breitbart na McMastera były jednym z przejawów konfliktu w Białym Domu pomiędzy ideologiczną, populistyczną frakcją utożsamianego z “alternatywną prawicą" Steve’a Bannona i m.in. jego poplecznika, doradcy ds. antyterroryzmu Sebastiana Gorki a bardziej pragmatycznymi doradcami prezydenta, jak jego zięć Jared Kushner i właśnie gen. H.R. McMaster.

Zdaniem mediów mianowanie Johna Kelly'ego nowym szefem kancelarii prezydenta zadecydowało o zwycięstwie odłamu pragmatyków w Białym Domu i przypieczętowało los Bannona i Gorki.

Bannon odszedł z Białego Domu za "obopólną zgodą" 19 sierpnia i powrócił na stanowisko szefa portalu Breitbart. Gorka, jak sam utrzymywał, "zrezygnował z pracy w Białym Domu" w piątek.

Wysokiej rangi przedstawiciel Białego Domu cytowany anonimowo przez amerykańskie media trochę inaczej wyjaśnił odejście doradcy ds. walki z terroryzmem. "Gorka - powiedział - nie zrezygnował, ale już go nie ma w Białym Domu".

Mimo odejścia Bannona i Gorki nagłaśniane przez rosyjską tubę ataki skrajnie prawicowych mediów na gen. McMastera i innych "globalistów" w Białym Domu nie ustały.