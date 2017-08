Barbara Nowacka: Chcemy list lekarzy używających klauzuli sumienia

Jak przekonać szefa do awansu?

Pod koniec października do Sejmu ma trafić projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne, pod którym podpisy obecnie zbiera komitet Ratujmy Kobiety. - Projekt jest bardzo zbliżony do tego, który składaliśmy w zeszłym roku - mówiła Nowacka. - Znowu politycy prawicy te prawa kobiet do przerywania ciąży i tak już bardzo ograniczone, chcą jeszcze bardziej ograniczyć - dodała.

Nowacka odpierała stwierdzenie, że ustawa nie ma szans na wejście w życie i są obawy, że może nawet nie trafić do komisji. -

Zbierając podpisy pokazujemy jak wygląda życie w Polsce. Jak wygląda użycie klauzuli sumienia, dostępność środków antykoncepcyjnych - powiedziała lewicowa działaczka. Dodała, że społeczeństwo jest uświadamiane dzięki temu, więc inicjatywa ma sens.

Gość programu powiedziała, że obecna zbiórka podpisów idzie zdecydowanie szybciej, niż ta przed rokiem. - Zbieramy podpisy od miesiąca i mamy ich ponad połowę, 55 tys. podpisów. Musimy zebrać je do 24 października. Przed rokiem, gdy zbieraliśmy, to na tym etapie mieliśmy około 30 tys. podpisów - mówiła Nowacka.

Co jest w projekcie? - Europejskie standardy: Przerywanie ciąży do 12 tygodnia istnienia płodu. Po drugie wychowanie seksualne w szkołach - mówiła Nowacka. Dodała, że już na bardzo wczesnym etapie rozwoju dziecka powinno być ono uświadamiane o seksualności, choćby przez pryzmat tego, jak dzieci powinny uważać na pedofilów.

- Już w przedszkolach są prowadzone zajęcia z policjantami, którzy mówią o panach, którzy zachęcają dzieci do pójścia z nim oferując lizaki - powiedziała Nowacka.

- Co jeszcze jest ważne? Klauzula sumienia. Pacjentki powinny wiedzieć do kogo idą. Powinny być listy lekarzy, którzy używają klauzuli sumienia - stwierdziła działaczka. - A także pigułka awaryjna, tzw. "dzień po", powinna być dostępna.