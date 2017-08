Ambasador Korei Płn.: Przez USA Półwysep Koreański bliski wybuchu

Przemawiając w Genewie, ambasador Korei Płn. przy ONZ Han Tae Song nie odniósł się do poniedziałkowej próby rakietowej przeprowadzonej przez jego kraj.

- Skoro USA otwarcie zadeklarowały swoje wrogie intencje wobec Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, mimo wielokrotnie ponawianych ostrzeżeń przeprowadzając agresywne manewry wojskowe, (...) mój kraj ma wszelkie powody, by odpowiedzieć za pomocą ostrych działań zapobiegawczych w ramach prawa do samoobrony - powiedział północnokoreański dyplomata na poświęconej rozbrojeniu konferencji ONZ.

- USA powinny ponieść całkowitą odpowiedzialność za katastrofalne skutki, jakie to za sobą pociągnie - dodał.

Korea Płn. wystrzeliła we wtorek o godz. 5.58 czasu miejscowego (godz. 22.58 w poniedziałek w Polsce) pocisk rakietowy, który o godz. 6:06 przeleciał nad drugą co do wielkości japońską wyspą Hokkaido, po czym rozpadł się na trzy części i wpadł do Oceanu Spokojnego. Pentagon potwierdził, że z terytorium Korei Płn. wystrzelona została rakieta.