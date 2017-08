Wielka Brytania: Premier May oburzona kolejną prowokacją Korei Płn.

- Premier jest oburzona lekkomyślną prowokacją ze strony Korei Północnej i stanowczo potępia te bezprawne testy. Z naszego punktu widzenia będziemy musieli kontynuować współpracę z naszymi partnerami na arenie międzynarodowej, by utrzymać presję na Północ - podkreśliła przedstawicielka May.

Korea Płn. wystrzeliła we wtorek o godz. 5.58 czasu miejscowego (godz. 22.58 w poniedziałek w Polsce) pocisk rakietowy, który o godz. 6.06 przeleciał nad drugą co do wielkości wyspą Japonii Hokkaido, po czym rozpadł się na trzy części i wpadł do Oceanu Spokojnego. Pentagon potwierdził, że z terytorium Korei Płn. wystrzelona została rakieta.

We wtorek May udaje się z oficjalną wizytą do Japonii, gdzie spotka się z premierem Shinzo Abem.

Korea Płn. kontynuuje program jądrowy i próby rakietowe mimo zakazujących tego rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i międzynarodowych sankcji.