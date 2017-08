UE potępia kolejną próbę rakietową Korei Płn.

Mogherini podkreśliła, że UE rozważy "stosowną odpowiedź w ramach ścisłych konsultacji z kluczowymi partnerami i zgodnie z przebiegiem obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ".

AFP poinformowała, powołując się na źródła dyplomatyczne, że jeszcze we wtorek odbędzie się pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na wniosek władz Japonii i USA.

Unia Europejska zaostrzyła 10 sierpnia sankcje wobec Korei Północnej w związku z kolejnymi próbami międzykontynentalnych rakiet balistycznych przeprowadzonymi przez ten kraj. Był to wynik jednomyślnie przyjętej 5 sierpnia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Korea Płn. wystrzeliła we wtorek o godz. 5:58 czasu miejscowego (godz. 22:58 w poniedziałek w Polsce) pocisk rakietowy, który przeleciał nad drugą co do wielkości japońską wyspą Hokkaido, po czym rozpadł się na trzy części i wpadł do Oceanu Spokojnego.