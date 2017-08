USA: Sąd nakazał sprawdzenie maili współpracowników Hillary Clinton

Jest to część toczącego się postępowania na wniosek konserwatywnej organizacji Judicial Watch, która domaga się odtajnienia i możliwości wglądu w te maile, uprzednio utajnione przez Departament Stanu jako "uprzywilejowane" na mocy aktu o wolności informacji (FOIA). Pozwala on na utajnienie informacji pochodzących z komunikacji wewnętrznej władzy wykonawczej - dotyczy to głównie informacji bądź materiałów powstałych przed zakończeniem procesu decyzyjnego w określonej sprawie.

Decyzję w tej sprawie sąd podjął we wtorek. Sędzia sądu federalnego Dystryktu Kolumbii Amit Mehta powiedział, że sprawa, którą rozpatruje, jest nietypowa oraz podkreślił, że Clinton używała prywatnego serwera do przesyłania i odbierania związanych z pracą wiadomości, gdy pełniła funkcje Sekretarz Stanu, którą była w latach 2009-2013.

Mehta w uzasadnieniu napisał, że Departament Stanu "nie przeszukał wszystkich swoich zasobów systemowych, które zawsze były pod jego kontrolą" i dodał, że wiadomości, których dotyczy wniosek Judicial Watch, "najprawdopodobniej się tam znajdują".

- Jeżeli Clinton wysłała mail związany z atakiem w Benghazi do któregokolwiek z trojga wskazanych współpracowników na ich oficjalny adres mailowy na domenie "state.gov", to najprawdopodobniej Departament Stanu posiada ten mail i ma obowiązek przeszukania swoich serwerów, by go odnaleźć - mówił Mehta.

Organizacją Judicial Watch wielokrotnie pozywała Departament Stanu, co zmusiło go do publikacji licznych dokumentów związanych z Benghazi.

W wyniku ataku na konsulat amerykański i placówkę CIA w Benghazi w Libii w 2012 r. zginęło czterech Amerykanów, w tym ambasador. Postępowanie ma pomóc w wyjaśnieniu, co administracja Baracka Obamy wiedziała o zdarzeniu.