Trump: siły USA są przygotowane na wypadek zagrożenia ze strony Korei Północnej

"Rozwiązania militarne są teraz w pełni gotowe, załadowane i zaryglowane, gdyby Korea Północna miała postąpić niemądrze. Miejmy nadzieję, że (północnokoreański przywódca) Kim Dzong Un znajdzie inną drogę!" - napisał Trump.

Reuters zwraca uwagę, że dzień wcześniej minister obrony USA James Mattis mówił, iż w relacjach z Koreą Północną Stany Zjednoczone skupiają się na dyplomacji i podkreślał, że scenariusz konfliktu zbrojnego byłby "katastrofalny".

Wcześniej w czwartek Trump ostrzegał, że jeśli Korea Północna "nie weźmie się w garść", popadnie w kłopoty, jakich kiedykolwiek doświadczyło niewiele krajów. Dodał, że USA "oczywiście" zawsze biorą pod uwagę negocjacje z Pjongjangiem, ale że negocjacje z tym krajem kończyły się fiaskiem przez ostatnie 25 lat.

Nawiązując do północnokoreańskich gróźb zaatakowania wyspy Guam - terytorium zamorskiego Stanów Zjednoczonych - Trump powiedział, że gdyby Korea Północna poczyniła jakiekolwiek kroki, "by choćby pomyśleć o ataku, miałaby powody do obaw". Z kolei we wtorek prezydent ostrzegał, że jeśli Pjongjang będzie dalej grozić Stanom Zjednoczonym, to spotka go "ogień i gniew, jakich świat nigdy nie widział".