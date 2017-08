Janusz Piechociński: Polska nie potrafi się odnaleźć

- Myślę, że od jakiegoś czasu polityka żeruje na tym, że wskazuje wroga - rozpoczął Piechociński. Wyjaśnił, że ma na myśli Holandię i Wlk. Brytanię, dla których wrogiem stała się Unia Europejska. - My nie do końca potrafimy się odnaleźć w nowym miejscu, świecie - dodał.

Były minister gospodarki mówił, że Polska powinna dążyć do wejścia do strefy euro. - Dzisiaj strefa euro to 2,1 PKB, a gdy słucha się naszych polityków, to mówią, że będzie dobrze, jesli będzie PKB 3,6 czy 3,8 - powiedział Piechociński. Jego zdaniem za rządów koalicji PO-PSL podjęto działania oszczędnościowe, które rzutują obecnie na dobrą kondycję Spółek Skarbu Państwa.

Były wicepremier odniósł się również do nadwyżki budżetowej, o której mówi rząd. Jego zdaniem jednym z elementów, które mają na to wpływ jest zwrot VAT. - Niech pan zaprosi tu małego lub średniego przedsiębiorcę, to panu powie, że ze zdziwieniem wyczytał, że 37,4 dnia to jest średnia czekania przez polskiego przedsiębiorcę na zwrot VAT - mówił Piechociński. Dodał, że według badań jest to ponad dwa razy dłużej.

- Gospodarka jest stabilna, mocna, wytrzymuje szaleństwa polityki, nieprzewidywalność - uważa gość. Zauważył również, że rodacy nie oszczędzają więcej. - Polacy nie zwiększyli swoich oszczędności, czego nie zmieniło 500 plus.

- W 2015 r. byliśmy liderem wzrostu w Unii Europejskiej - mówił Piechociński.

Prowadzący program red. Jacek Nizinkiewicz stwierdził, że rząd obiecał nie podnosić podatków. Były szef resortu gospodarki wspomniał, że np. będzie ściągany abonament za media publiczne. - Podwyżki cen energii zostaną skonsumowane w małych i średnich przedsiębiorstwach - powiedział gość.

Jak wygląda kwestia zagranicznych inwestycji w Polsce? - Dramatycznie niepokoi to co się dzieje wokół prawa - stwierdził Piechociński. Wskazał, że rosną obawy inwestorów, że jeśli mieliby spór prawny z państwem to ich szanse na wygraną przed sądem maleją.

Na koniec padło pytanie o sytuację w Puszczy Białowieskiej, w której trwa wycinka drzew. - To jest specyficzny polityk i poseł, ale też ochroniarz środowiska - powiedział o ministrze środowiska Janie Szyszce gość. Minister Szyszko jest nietykalny? - Oczywiście, że tak. Łatwo to przewidzieć, bo w jego biografii jest wiele niekonwencjonalnych wypowiedzi - zakończył.