KE: W kwestii granicy w Irlandii potrzebne porozumienie polityczne

Breidthardt podkreśliła, że Komisja Europejska uważa publikację propozycji negocjacyjnych Wielkiej Brytanii za pozytywny krok dla pierwszej fazy negocjacji. Rzeczniczka powtórzyła, że KE będzie rozpatrywała zawarte w nich informacje pod kątem wytycznych do negocjacji i dyrektyw negocjacyjnych Rady Europejskiej.

- Jeśli chodzi o Irlandię, przypominamy, co powiedział główny negocjator KE Michel Barnier: musimy wynegocjować kwestie utrzymania strefy swobodnego przepływu osób i zadbać o zachowanie wszelkich ustaleń porozumienia wielkopiątkowego, którego Wielka Brytania jest gwarantem. To niezwykle istotne, żeby zawrzeć w tej sprawie porozumienie polityczne, zanim przejdziemy do kwestii technicznych - powiedziała Breidthardt.