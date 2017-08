Erdogan wezwał Turków w Niemczech, by głosowali przeciw Merkel

Foto: AFP

Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan nazwał niemiecką kanclerz Angelę Merkel nieprzyjaciółką Turcji i zaapelował do żyjących w Niemczech Turków, by głosowali przeciwko niej i wszystkim głównym partiom w wyborach do Bundestagu 24 września.