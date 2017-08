Japonia ostrzega przed zagrożeniem ze strony Korei Płn.

Foto: AFP

Japonia ostrzegła we wtorek przed rosnącym zagrożeniem ze strony Korei Płn. Zagrożenie to weszło w nowy etap m.in. wraz z osiągnięciem przez Pjongjang zdolności do wystrzeliwania międzykontynentalnych pocisków balistycznych - ocenił resort obrony w Tokio.