TVP Info: Rozmowy o projektach energetycznych w restauracji "Sowa i Przyjaciele"

Nagranie z restauracji "Sowa i Przyjaciele". Ksiądz Sowa: To imieninowe spotkanie

Adrian Zandberg o taśmach z ks. Sową: Szokujące nierówności i przywileje kasty prezesów to prawdziwy skandal

Według autorów programu "Nie da się ukryć" na nagraniach słychać głosy m.in.: ówczesnego ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego i b. rzecznika rządu Pawła Grasia.

Karpiński pyta: "jedziemy z Opolem?", na co Graś odpowiada: "Chyba tak, chyba tak, chyba tak...".

I dodaje: "Tam jest jedna wątpliwość, bo się nam może wyp.....lić za te dziesięć dni, przepraszam bardzo".

"Projekt Jaworzna. Bo to jest trudno zarządzany projekt, w sensie spięcia finansowego. Moim zdaniem trzeba było to odpalić, nie wiem na ile szef - szef mógłby być tam na chwilę, nie? Ja mogę robić za małpę nie, ale to jest duża rzecz, nie?" - mówi Karpiński.

I dodaje: "Opole jest dużą rzeczą. Może być kąśliwie za 10 dni, że wiesz, tutaj bezpieczeństwo energetyczne, projekt terminalowy przyjęty do Sejmu, tu Opole ok, a Jaworzno? Powtarzamy przetarg. To jest jakiś tam problem dla niego".

Graś pyta: "No ale powtarzamy tak?", a Karpiński odpowiada, "tak, powtarzamy. Ok". "Jak będzie, to będzie" - mówi Graś.

O restauracji "Sowa i Przyjaciele" stało się głośno w związku ze sprawą nagrywania od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. osób z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych. Nagrano m.in. ówczesnych szefów: MSW Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ Radosława Sikorskiego, resortu infrastruktury Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę, szefa CBA Pawła Wojtunika. W sumie, podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań, utrwalono rozmowy ponad stu osób; prokuraturze udało się ustalić tożsamość 97.

Ujawnione w mediach nagrania wywołały w 2014 r. kryzys w rządzie Donalda Tuska. We wrześniu 2015 r. do sądu trafił akt oskarżenia ws. trzech osób: biznesmena Marka F. dwóch kelnerów Konrada Lassoty i Łukasza N. oraz współpracownika F. Krzysztofa R. W grudniu 2016 r. F. został skazany nieprawomocnie na 2,5 roku więzienia bez zawieszenia, kelner Konrad L. i Krzysztof R. na 10 miesięcy w zawieszeniu i grzywny. Sąd odstąpił od ukarania drugiego z kelnerów, który pomagał śledczym. N. zeznawał, że to Marek F. za pieniądze zlecał nagrywanie rozmów.