Patrick Buchanan pisze o możliwym rozpadzie Zachodu

Dystans dzielący oba brzegi Atlantyku wyraźnie się powiększył od czasu wizyty prezydenta Donalda Trumpa za granicą - napisał Patrick Buchanan amerykański konserwatywny publicysta i polityk w swym komentarzu do pierwszej podróży zagranicznej przywódcy USA po krajach Bliskiego Wschodu i Europie. "Angela Merkel, potwierdziła, że tak jest, swą wypowiedzią w monachijskiej piwiarni" - dodał. Artykuł Buchanana zatytułowany "Rozpad Zachodu?" został opublikowany na jego stronie internetowej we wtorek. W środę i czwartek został przedrukowany przez wiele portali internetowych i gazet w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie.

Buchanan, w przeszłości doradca prezydentów wywodzących się z Partii Republikańskiej, a także kandydat w wyborach prezydenckich, przypomniał, że jeszcze przed swą wizytą w Europie Donald Trump dał się poznać jako polityk, który poparł Brexit i nie ukrywał swych sympatii dla kandydatury Marine Le Pen we francuskich wyborach prezydenckich. Zdaniem Buchanana było to podyktowane faktem, że Trump faworyzuje silnych przywódców. Chwalił Władimira Putina jako "silnego i bardzo sprytnego przywódcę", określił chińskiego przywódcę Xi Jinpinga mianem "wspaniałego gościa" i powitał tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana w Białym Domu słowami: "to jest prawdziwy honor gościć Pana". Kiedy prezydent Egiptu, Abd el-Fatah es-Sisi, który niesie odpowiedzialność za prześladowania i śmierć tysięcy członków Bractwa Muzułmańskiego, przyjechał z wizytą do Waszyngtonu, Trump powiedział, że "wykonał on wspaniałą robotę w bardzo trudnej sytuacji". Podczas niedawnej wizyty w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, Trump nazwał króla Salmana ibn Abda al-Aziza "rozsądnym człowiekiem" – kończy swą wyliczankę Buchanan.

Publicysta argumentuje, że obecne kontrowersje w relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a europejskimi członkami NATO, mają o wiele poważniejsze znaczenie niż predylekcja dla silnych. Nie da się ich sprowadzić do "kwestii gustu" i wytłumaczyć podziwem amerykańskiego prezydenta dla pozbawionego skrupułów, dyktatorskiego stylu sprawowania władzy.

Zarówno Trump, jak i szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson wielokrotnie dawali do zrozumienia, że w amerykańskiej polityce zagranicznej najważniejsze są teraz strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych. "Poparcie dla zasad demokratycznych czy poszanowanie praw człowieka zostały zepchnięte na dalszy plan" - wskazał komentator, który zdaniem niektórych amerykańskich politologów był politycznym prekursorem i mentorem Trumpa.

"Kolizja Stanów Zjednoczonych z Europą jest bliska" – wskazuje Buchanan. Trump uważa bowiem Europejczyków za "darmozjadów pasożytujących na amerykańskich wydatkach na obronę, opieszałych, gdy chodzi o spłacanie długów wobec Sojuszu", ale aktywnych, gdy chodzi o politykę obliczoną na osiągnięcie zysków handlowych kosztem USA.

Wycofanie się Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego, decyzja Teheranu o zakupie stu samolotów europejskiego Airbusa, a także różnice w podejściu do agresji rosyjskiej wobec Ukrainy - wszystko to może stać się przyczyną coraz wyraźniejszego rozdźwięku we współpracy transatlantyckiej.

Europejska część podróży Trumpa powinna była zaalarmować sojuszników USA po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego – zauważa Buchanan. "Popraw się Europo albo będziesz pozostawiona sama sobie, jeśli chodzi o obronę, ponieważ my Amerykanie, mamy już dosyć!" - konkluduje były doradca republikańskich prezydentów, sugerując, że stanowisko Trumpa podzielają wszyscy Amerykanie.