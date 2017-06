Pogrzeb Zbigniewa Brzezińskiego 9 czerwca w Waszyngtonie

"Rossijskaja Gazieta": Brzeziński dołożył niemało starań, by doszło do rozpadu ZSRR

Informację o planowanym terminie pogrzebu profesora Brzezińskiego, przekazaną przez osoby zbliżone do rodziny zmarłego, potwierdzili Polskiej Agencji Prasowej w czwartek przedstawiciele waszyngtońskiego Ośrodka Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS). Szczegóły ceremonii pogrzebowej - jak poinformowali PAP przedstawiciele CSIS - są nadal opracowywane.

Informację o dacie pogrzebu jako pierwsze podało radio RMF FM.

Profesor Brzeziński, członek Zarządu CSIS, był związany z tym waszyngtońskim ponadpartyjnym ośrodkiem doradczo-analitycznym od roku 1981 do swojej śmierci. W ramach CSIS od roku 2014 działa Instytut Geostrategiczny im. Brzezińskiego (The Brzezinski Institute on Geostrategy), który zajmuje się analizą problemów z punktu widzenia historii i geografii.

Brzeziński zmarł 26 maja w szpitalu Inova Fairfax znajdującym się na przedmieściach Waszyngtonu, w miejscowości Falls Church, w amerykańskim stanie Wirginia.

Profesor Brzeziński, przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego w administracji prezydenta Cartera (1977-1981), sowietolog i wykładowca uniwersytecki, zmarł w wieku 89 lat.