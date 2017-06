Prof. Zybertowicz: debata ws. konstytucji sprawdzianem dla opozycji

Zamiarem prezydenta Andrzeja Dudy jest, by referendum konsultacyjne ws. konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 r. Ten dzień to również wynikający z przepisów Kodeksu wyborczego termin kolejnych wyborów samorządowych. To, czy tego dnia odbędą się też wybory samorządowe rozstrzygnie się po konsultacjach.

Prof. Zybertowicz był pytany w piątek w Pierwszym Programie Polskiego Radia o kwestię referendum konstytucyjnego. "Debata konstytucyjna prowadzona nie pod presją czasu, z pewnym oddechem, jest szansą i sprawdzianem" - podkreślił profesor. "Nie ma dla społeczeństwa spraw bardziej podstawowych jak te, które są zapisywane w konstytucji np. czy polskie prawo ma być nadrzędne wobec prawa unijnego" - dodał doradca prezydenta.

Jego zdaniem debata ws. w konstytucji jest szasną, aby zbudować "strumienie dyskusji o ważnych sprawach dla Polski". "Jest to zarazem sprawdzian, by te środowiska opozycyjne, którym nie odpowiada bieg spraw w Polsce od roku 2015, pokazały, że chcą w sposób poważny włączyć się do debaty, a nie tylko iść na utarczki. To jest szansa na zbudowanie lepszej warstwy debaty publicznej w Polsce" - mówił prof. Zybertowicz.

Zwrócił uwagę, że prezydent w najbliższych dniach spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu. "Będzie chciał pokazać, że setna rocznica odbudowy niepodległej Polski to jest dobry moment, żeby w tym dniu Polacy, po fazie pogłębionej dyskusji, (...) mogli sformułować swoje oczekiwania wobec struktury państwa" - podkreślił.

W czwartek pełnomocnik prezydenta ds. referendum Paweł Mucha powiedział, że po konsultacjach, które odbędzie prezydent Andrzej Duda, będzie wypracowany model ws. przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. Zaznaczył, że jest możliwe rozdzielenie dat, jeśli będzie tego rodzaju kompromis polityczny.