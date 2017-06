Kambodża: Setki tysięcy osób na ulicach przed wyborami samorządowymi

Z powodu rosnącego w Kambodży napięcia między partią rządzącą a opozycją, która liczy na ograniczenie jego władzy w wyborach parlamentarnych w 2018 roku, Hun Sen, będący premierem nieprzerwanie od ponad 30 lat, zdecydował się zerwać ze swoim zwyczajem unikania bezpośredniej kampanii i spotkał się ze zwolennikami swojej Kambodżańskiej Partii Ludowej (PPC).

- Opozycja nie zrobiła nic oprócz mówienia zagranicznym darczyńcom, by obcięli pomoc, inwestorom, by nie inwestowali, a Unii Europejskiej, by nie importowała kambodżańskiej odzieży - mówił premier podczas trwającego godzinę przemówienia. - To wybór między pokojem i bezpieczeństwem (działającym) na rzecz postępu a chaotyczną destrukcją - ostrzegał wyborców.

Jednocześnie w mieście trwały wiece głównej opozycyjnej Partii Narodowego Ocalenia Kambodży (CNRP). Długoletni, były przywódca formacji Sam Rainsy, przebywający obecnie na uchodźstwie we Francji, łączył się z zebranymi przez internet. "Powiedziałem Kambodżanom, by przezwyciężyli strach, jeśli czegoś się boją, i głosowali zgodnie ze swoim sumieniem - napisał Rainsy w wiadomości przesłanej agencji EFE. - Jestem zadowolony z pracy przywódców CNRP i dzisiejszej frekwencji. Mam podstawy, by z dużym optymizmem wyczekiwać wyników niedzielnych wyborów".

Napięcie między dwiema głównymi partiami przed wyborami narasta od wielu miesięcy; opozycja skarżyła się na represje wobec krytyków partii rządzącej, które jej zdaniem mają na celu zastraszenie ich przed wyborami parlamentarnymi w 2018 roku. Z kolei Hun Sen ostrzegał, że jeśli opozycja wygra następne głosowanie, mogłoby dojść do wojny domowej.

Hun Sen jest jednym z najdłużej rządzących i najbardziej autorytarnych przywódców w Azji. Był członkiem reżimu Czerwonych Khmerów, ale w czasie wojny zbiegł do Wietnamu, gdzie przyłączył się do popieranego przez tamtejsze władze rządu, który wyparł reżim z Kambodży. Od dawna do utrzymania popularności Hun Sen wykorzystuje ciemną kartę w historii kraju oraz swój własny udział w wyzwoleniu Kambodży.

W wyborach parlamentarnych z 2013 roku CNRP zdobyła zaskakująco dobry wynik. Jednak ugrupowanie oskarża PPC o sfałszowanie tych wyborów i stoi na stanowisku, że gdyby nie oszustwa wyborcze, zwyciężyłaby. Władze Kambodży są oskarżane o korupcję, nepotyzm i łamanie praw człowieka.

Jak ocenia agencja Reutera, oczekuje się, że CNRP poprawi swój wynik w niedzielnym głosowaniu. Zdaniem cytowanego przez agencję kambodżańskiego politologa Chama Buntheta, gdyby CNRP zdobyła w niedzielę ponad 31 procent głosów, byłby to cios dla partii rządzącej. Bunthet zastrzegł jednak, że niska frekwencja mogłaby opozycji zaszkodzić. Z kolei w ocenie innego eksperta Sebastiana Strangio zbliżające się wybory samorządowe nie wpłyną obecnie na kontrolę rządu przez PPC, ale znacząca utrata poparcia przez rządzących mogłaby dać opozycji impuls do walki w "prawdziwym wydarzeniu" - przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.