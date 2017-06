Polityczna mapa weekendu

1. Ułaskawienie Kamińskiego

Środowa decyzja Sądu Najwyższego zepchnęła Pałac Prezydencki do politycznej defensywy, chociaż umożliwiła też – taki był przekaz doradców prezydenta – powrót do tematu zmian w „nieprecyzyjnej” Konstytucji i konieczności przeprowadzenia referendum. Pojawił się też przekaz o „sędziokracji” wpisujący się w tezę obozu rządzącego, że potrzebna jest gruntowna reforma wymiaru sprawiedliwości. Ale już publikacja listy prawników, który poglądy wspierają stanowisko Pałacu, która miała być próbą wyjścia z tej defensywy sprawiła tylko dodatkowe kłopoty. Bo z listy 13 jeden z nich – prof. Lech Gardocki – oświadczył, że nigdy nie popierał decyzji prezydenta o ułaskawieniu Kamińskiego przed prawomocnym wyrokiem sądu i nazywa umieszczenie go na tej liście „nieporozumieniem”. Inny – prof. Waltoś – mówi o „manipulacji”.

2. Ekshumacje

W piątek rano Michał Boni stwierdził na antenie TOK FM, że „Trzeba powiedzieć przepraszam za to, jaka była skala pomyłek”. To pierwsze tego typu słowa, które wprost padają ze strony osób bezpośrednio zaangażowanych po stronie rządu. Temat ekshumacji i pomyłek przy identyfikacji ciał będzie na pewno wracał przez najbliższe dni i stanie się jednym z głównych wątków porannych niedzielnych programów publicystycznych. W tej sprawie Platforma jest politycznym naciskiem z wielu stron – nie tylko obozu rządzącego. W czwartek lider Nowoczesnej Ryszard Petru stwierdził „Oczekiwałbym od PO uderzenia się w piersi i wytłumaczenia”. W piątek rano Katarzyna Lubnauer powiedziała wręcz: „Jako państwo pozwoliliśmy się po katastrofie smoleńskiej upokorzyć Rosji”.

3. Rabiej kandydatem Nowoczesnej

W sobotę – jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej” – odbędzie się warszawski zjazd Nowoczesnej. Na nim zostanie wybrany nowy przewodniczący regionu warszawskiego oraz nastąpi uzupełnienie składu zarządu na wakujące miejsca, Działacze partii Ryszarda Petru wybiorą też kandydata na prezydenta Warszawy, którym zostanie najprawdopodobniej Paweł Rabiej.

4. Polska w RB ONZ

W piątek między 16 a 17:00 w Nowym Jorku w tajnym głosowaniu Polska zostanie wybrana niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zarówno rząd, jak i Kancelaria Prezydenta będą wskazywać, jak wielki jest to sukces Polski i jak istotne dla naszego kraju będą dwa lata kadencji Polski (zaczynie się w 2018 roku). Krzysztof Szczerski już przed głosowaniem mówił w piątek: „Polska będzie ważnym głosem regionu w tym gremium”. Opozycja już teraz przekonuje że to miejsce i tak się Polsce należało, a o sukcesie kampanii rządu i prezydenta Dudy nie ma co mówić.

5. Parada Równości

Warszawska Parada Równości wystartuje w sobotę o 16:00 sprzed stacji PKP Warszawa - Śródmieście. Mimo wniosku organizatorów, patronem wydarzenia nie została prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Inni prezydenci z PO – Jacek Jaśkowiak i Paweł Adamowicz – w przeszłości udzielali patronatów podobnym wydarzeniom w Poznaniu i Gdańsku. W sobotę okazji do promowania własnego projektu ustawy o związkach partnerskich na pewno nie zaprzepaszczą politycy Nowoczesnej, która zapowiada złożenie projektu w Sejmie w ciągu kilku tygodni. I nie tylko oni – w piątek własną ustawę o związkach partnerskich zaprezentowało SLD.