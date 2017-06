ONZ: Guterres apeluje o dalsze wysiłki w walce z globalnym ociepleniem

- Zmiany klimatyczne są niezaprzeczalne i stanowią jedno z największych światowych zagrożeń obecnie i dla przyszłości naszej planety. Nie możemy zaprzestać działań dotyczących klimatu i apeluję do krajów całego świata, by utrzymały kurs i pozostały zaangażowane w porozumienie paryskie na korzyść nas wszystkich - powiedział Guterres dziennikarzom na marginesie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu.

- Jeśli chodzi o amerykańskie społeczeństwo, jestem głęboko przekonany, że stany, miasta, biznes, społeczeństwo obywatelskie pozostaną zaangażowani i postawią na zieloną gospodarkę, ponieważ jest to gospodarka przyszłości - dodał.

- Ci, którzy postawią na porozumienie paryskie, na zieloną gospodarkę, będą tymi, którzy będą mieli wiodącą rolę w gospodarce XXI wieku - oznajmił Guterres.

Światowa Organizacja Meteorologiczna (World Meteorological Organization - WMO) podała w piątek, że jeśli spełni się najgorszy scenariusz, wycofanie się przez USA z umowy paryskiej może przyczynić się do wzrostu temperatury na świecie o 0,3 st. Celsjusza do końca tego wieku.

WMO zastrzegła, że są to jedynie szacunki, gdyż nie uruchomiono żadnych modeli klimatycznych, aby ocenić prawdopodobny wpływ decyzji Trumpa.

- To najczarniejszy scenariusz, do którego najprawdopodobniej nie dojdzie - podkreślił przedstawiciel WMO Deon Terblanche.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone wycofają się z paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku, co jest spełnieniem jego obietnicy, że będzie przedkładał interesy amerykańskich pracowników i konsumentów nad inne.

Trump oświadczył, że wycofanie USA z porozumienia "nie będzie miało dużego wpływu" na klimat. Ocenił, że koszty tego porozumienia ponosili dotąd amerykańscy podatnicy i firmy w USA. Podkreślił, że rezygnacja ze zobowiązań wynikających z porozumienia będzie korzystna dla amerykańskiego sektora energetycznego i przemysłu.

Przyjęte w grudniu 2015 roku na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu porozumienie ratyfikowało dotąd 147 państw. USA uczyniły to we wrześniu ubiegłego roku, zobowiązując się do działań na rzecz ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do wyraźnie mniej niż 2, a jeśli to możliwe do 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną. Wymaga to zredukowania globalnej emisji gazów cieplarnianych, w której udział USA wynosi według porozumienia paryskiego 17,89 proc. Wyprzedzają je pod tym względem tylko Chiny z udziałem 20,09 proc.