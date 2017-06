UE i Chiny deklarują, że będą współpracować w walce ze zmianami klimatu

Co oznacza decyzja Trumpa ws. porozumienia klimatycznego? Minister Jan Szyszko: Nic

- Chiny podzielają nasze niezadowolenie w związku z decyzją USA ws. klimatu. To pomocne, to odpowiedzialne i to zachęca obie strony, Chiny i UE, żeby wdrażać postanowienia umowy paryskiej - powiedział na konferencji szef KE Jean-Claude Juncker.

- Dziś wzmacniamy naszą współpracę w walce ze zmianami klimatu, co oznacza, że dziś Chiny i Europa pokazały solidarność z przyszłymi pokoleniami i odpowiedzialność wobec całej planety - powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Dodał, że jest przekonany, że decyzja administracji prezydenta USA Donalda Trumpa jest "wielką pomyłką".

W piątek w Brukseli odbył się szczyt UE-Chiny, skoncentrowany na kwestiach klimatu, handlu oraz polityki zagranicznej i wyzwań związanych z bezpieczeństwem.

Trump ogłosił w czwartek wycofanie USA z paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku, co jest spełnieniem jego obietnicy, że będzie przedkładał interesy amerykańskich pracowników i konsumentów nad inne.

Trump oświadczył, że decyzja ta "nie będzie miała dużego wpływu" na klimat. Ocenił, że koszty tego porozumienia ponosili dotąd amerykańscy podatnicy i firmy w USA. Podkreślił, że rezygnacja z zobowiązań wynikających z umowy będzie korzystna dla amerykańskiego sektora energetycznego i przemysłu.