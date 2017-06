Rząd Malezji ogłosił konkurs na nagranie oduczające homoseksualizmu

Uczestnicy konkursu są proszeni o przygotowanie nagrania skierowanego do osób homoseksualnych, a także osób "z wątpliwościami co do tożsamości płciowej", w którym poradziliby im w jaki sposób takie popędy mogą być "kontrolowane" i jak im przeciwdziałać.

Nagrania mają też przedstawiać "konsekwencje" homoseksualizmu. Hasłem przewodnim konkursu jest "Szanuj siebie, prowadź zdrowy tryb życia".

Ministerstwo zapewnia, że każda praca będzie oceniana pod względem "oryginalności, zawartości, pomysłu i kreatywności, a także jakości wykonania" przez specjalne jury.

Na konkurs można również przesyłać nagrania dotyczące problemu seksu w internecie i zdrowia seksualnego.

Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną - od ok. 235 do ok. 1000 dolarów. Konkurs potrwa do końca sierpnia.

Rzecznik malezyjskiego resortu zdrowia odmówił AFP komentarza w tej sprawie.

Utrzymywanie relacji homoseksualnych jest zakazane w Malezji.