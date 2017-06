Wielka Brytania: Theresa May traci poparcie

Theresa May: Kluczową rzeczą będzie jak najszybsze przerwanie corocznych wpłat do unijnego budżetu

8 czerwca w Wielkiej Brytanii odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne - decyzje o ich przeprowadzeniu May podjęła przed kilkoma tygodniami.

Sondaż ComRes wskazuje, ze wybory wygra Partia Konserwatywna, na którą chce głosować 47 proc. wyborców (o 1 punkt proc. więcej niż przed tygodniem). Partia Pracy może liczyć na 35 proc. głosów (wzrost również o 1 punkt proc.) a Liberalni Demokraci - na 8 proc. Na Partię Niepodległości Zjednoczonego Królestwa chce głosować 4 proc. ankietowanych. Zieloni mogą liczyć na głosy 1 proc. respondentów.

Na pytanie o Theresę May 39 proc. ankietowanych odpowiedziało, że ocenia ją pozytywnie (spadek o 2 punkty proc.), ale aż 42 proc. (wzrost o 10 pkt. proc. w ciągu tygodnia) ma negatywną opinię na jej temat.

"The Independent" zwraca uwagę, że wielu Brytyjczykom nie podoba się, iż May odmówiła udziału w debacie wyborczej w ubiegłym tygodniu. May odwołała też kilka wywiadów prasowych.

Wciąż to jednak May jest uznawana przez wyborców za "najlepszego kandydata na premiera" - taką opinię wyraża 49 proc. wyborców. Jeremy'ego Corbyna, lidera Partii Pracy za lepszego kandydata uważa 34 proc. ankietowanych.

57 proc. respondentów spodziewa się, że po wyborach to May zostanie premierem. 19 proc. uważa, że szefem rządu po wyborach będzie Corbyn.

Sondaż przeprowadzono na grupie ponad 2 tysięcy dorosłych Brytyjczyków między 31 maja a 2 czerwca - a więc przed zamachem terrorystycznym, do jakiego doszło w nocy z 3 na 4 czerwca w Londynie.