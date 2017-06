Malta: Joseph Muscat ogłosił zwycięstwo w wyborach

Wstępne rezultaty głosowania, o których pisze AFP, wskazują, że w sobotę Maltańczycy - jak przewidywano w sondażach - wybrali Partię Pracy obecnego premiera. - Ludzie jasno wybrali kontynuację tej samej ścieżki - powiedział Muscat, który urząd premiera sprawuje od 2013 roku.

Z kolei Busuttil napisał na Twitterze: "Właśnie dzwoniłem do Josepha Muscata, by przyznać się do porażki. Jak zawsze szanujemy decyzję elektoratu".

Oficjalne wyniki wyborów jeszcze nie zostały podane.

Muscat, którego kadencja upływa w przyszłym roku, ogłosił termin wyborów przedterminowych, by ponownie uzyskać poparcie wyborców w obliczu zarzutów o korupcję wobec jego żony i współpracowników. Jednak - jak oceniła AFP - wydaje się, że zarzuty te mają niewielki wpływ na dobrą sytuację gospodarczą państwa.

Partia Muscata przypisuje sobie sukcesy w postaci silnego wzrostu gospodarczego, oscylującego w ostatnich latach wokół 6 proc. PKB, i niskiego bezrobocia - rzędu 4 proc.

Z kolei opozycja oskarża premiera o podważanie rządów prawa oraz niezależności demokratycznych instytucji, a nawet finansowanie wzrostu między innymi poprzez kontrowersyjną praktykę sprzedawania cudzoziemcom maltańskich paszportów w ramach programu zwanego Obywatelstwo za Inwestycje.