Banksy: Prezent za głos przeciw Torysom

Wielka Brytania: Theresa May traci poparcie

Artysta na swojej stronie internetowej napisał, że wystarczy wysłać mu zdjęcie z kartą do głosowania, pokazującą, iż głos został oddany przeciwko Torysom, aby otrzymać "limitowaną" pracę Banksy'ego. Oferowana grafika pochodzi z jego słynnego muralu "dziewczyna z balonem", ale balon w kształcie serca ma tym razem barwy Union Jack.

Banksy napisał: "Wystarczy przesłać zdjęcie swojej karty do głosowania w dniu wyborów, w których głosowałeś przeciwko kandydatowi konserwatywnemu i ten darmowy prezent zostanie do ciebie wysłany". Swoją ofertę kieruje do wyborców z sześciu okręgów: Bristol North West, Bristol West, North Somerset, Thornbury, Kingswood i Filton.

Krytycy zwracają uwagę, że propozycja Banksy'ego narusza przepisy dotyczące głosowania - głos powinien pozostać tajny, a wyborcy nie można przekupić.

W dopisku (nota prawnicza) pod ofertą, artysta dodaje więc "Ten wydruk jest pamiątkowym materiałem z kampanii, w żaden sposób nie oznacza to wpływu na wybory elektoratu, nie ma wartości pieniężnej, służy wyłącznie do celów rozrywkowych i nie można go odsprzedać".

Zgodnie z brytyjskim prawem, przestępstwem jest "nakłanianie wyborcy do pokazania karty po zaznaczeniu swojego głosu, by poinformować kogokolwiek, na kogo się głosowało lub nie głosowało". Niezgodne z przepisami jest też pokazanie niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego głosu.