Andrzej Duda rozpoczyna konsultacje ws. referendum

- Rozmowa dotyczyć będzie konsultacyjnego referendum konstytucyjnego, które jest przez pana prezydenta planowane w trybie art. 125 Konstytucji RP - powiedział PAP Mucha, który jest pełnomocnikiem prezydenta do spraw referendum. Jak dodał, spotkanie odbędzie się na zaproszenie prezydenta Dudy.

Pytany o to, czy prezydent będzie przekonywał do zorganizowania referendum 11 listopada, prezydencki minister odpowiedział, że "pan prezydent będzie dyskutował z panami marszałkami". - Pan prezydent publicznie w orędziu określił, że z jego perspektywy data 11 listopada 2018 r. jest najwłaściwsza, to najlepszy termin, jeżeli chodzi o organizację referendum konsultacyjnego - mówił Mucha.

O spotkaniu z prezydentem wcześniej na antenie TVN24 mówił marszałek Karczewski. Pytany o termin 11 listopada, odpowiedział, że "nie jest to najlepszy termin, ale należy go bardzo poważnie rozpatrzeć".

- Ale też jest bardzo ciekawa propozycja dwudniowego referendum - podkreślił.

- Jeśli chodzi o datę wyborów (samorządowych - PAP), to mamy ograniczoną możliwość manewru i tutaj obawiam się, że one muszą odbyć się 11 listopada - dodał Karczewski.

Prezydent poinformował, że zwróci się do Senatu, aby 11 listopada 2018 r. odbyło się referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji. Zdaniem prezydenta, Polska potrzebuje nowej konstytucji. 11 listopada 2018 r., to również wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.