Fiasko prób rozwiązania sporu niemiecko-tureckiego o dostęp do bazy w Incirliku

Minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel, który rozmawiał tego dnia w Ankarze z szefem tureckiej dyplomacji Mevlutem Cavusoglu, powiedział, że Turcja nie przyzna niemieckim deputowanym prawa do odwiedzania niemieckich żołnierzy w Incirliku. Dpa pisze, że oznacza to, iż bardzo bliskie jest wycofanie żołnierzy Bundeswehry z tej bazy.

Agencja odnotowuje, że Gabriel powiedział, iż nie zapadła jeszcze formalna decyzja o wycofaniu niemieckich żołnierzy. - Nie ma jeszcze decyzji, ani konkretnego planu - oświadczył. Według dpa dał jednak wyraźnie do zrozumienia, że dla wycofania żołnierzy nie ma obecnie alternatywy. - Turcja musi zrozumieć, że w tej sytuacji musimy przenieść niemieckich żołnierzy z Incirliku. W tej sytuacji Bundestag zwróci się do rządu o znalezienie innej lokalizacji dla tych żołnierzy - powiedział szef niemieckiej dyplomacji.

Reuters informuje, powołując się na źródła w kancelarii tureckiego premiera Binalego Yildirima, że jego planowane na poniedziałek spotkanie z Gabrielem zostało odwołane z powodu "napiętego terminarza" szefa rządu. Nie ma informacji na temat również planowanego spotkania Gabriela z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Ergoganem.

Cavusoglu powiedział, że "obecnie nie ma warunków do wizyty (niemieckich deputowanych) w Incirliku". Dodał, że deputowani mogą odwiedzić niemieckich żołnierzy w natowskiej bazie Konya. Baza w Incirliku, w przeciwieństwie do bazy w Konya, należy wyłącznie do Turcji.

W położonym na południowym wschodzie Turcji Incirliku Niemcy mają kilka wielozadaniowych samolotów bojowych Tornado i wspierający je samolot tankowania powietrznego, a ich tamtejszy kontyngent liczy około 260 żołnierzy. Niemieckie samoloty uczestniczą w zwalczaniu Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku, wykonując przy tym wyłącznie loty rozpoznawcze.

Turcja oficjalnie nie podaje powodów niewyrażania zgody na wizyty niemieckich parlamentarzystów w tej bazie, ale Berlin podejrzewa, że Ankara chce ukarać Niemcy za udzielenie schronienia tureckim wojskowym, którzy wystąpili o azyl po czystkach rozpoczętych w Turcji w następstwie udaremnionego puczu z zeszłego roku.

Turecki premier wskazywał ostatnio, że Niemcy muszą wybrać pomiędzy Turcją a organizatorami nieudanego puczu z lipca 2016 roku. Oskarżył Berlin o pogarszanie stosunków poprzez przyznawanie azylu wojskowym uciekającym przed czystkami w kraju.

W końcu maja kanclerz Angela Merkel zagroziła wycofaniem niemieckich żołnierzy z bazy w Incirliku, jeśli władze Turcji będą nadal uniemożliwiać posłom wizytę u stacjonujących tam wojskowych. Berlin ogłosił, że poszukuje innego miejsca nadającego się na bazę dla żołnierzy Bundeswehry i że jedną z alternatyw jest Jordania.

Kanclerz wielokrotnie podkreślała, że Bundeswehra to armia podlegająca parlamentowi i dlatego dostęp posłów Bundestagu do tureckiej bazy lotniczej w Incirliku jest "absolutnie konieczny".

Dpa zwraca uwagę, że przed spotkaniem z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Cavusoglu mówił, iż Turcja nie będzie się sprzeciwiała wycofaniu żołnierzy Bundeswehry z Incirliku. - Powitaliśmy ich kiedy przybyli, a kiedy odejdą, powiemy im przyjaźnie do widzenia - oświadczył.