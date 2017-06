Wielka Brytania: Konserwatyści nie zdobędą większości w parlamencie

Foto: AFP

Partia Konserwatywna premier Wielkiej Brytanii Theresy May może liczyć na 304 miejsca w parlamencie, co znaczy, że w wyborach w czwartek do uzyskania większości zabraknie jej 22 mandatów - wynika z aktualizowanego codziennie badania ośrodka YouGov.