Rosja poinformowała o przechwyceniu amerykańskiego bombowca B-52

"6 czerwca około godz. 10 rano czasu moskiewskiego (godz. 9 czasu polskiego) rosyjskie środki kontroli powietrznej wykryły nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego cel powietrzny lecący wzdłuż granicy państwowej Rosji. Dla przechwycenia celu zarządzono start myśliwca Su-27 ze składu dyżurnych środków obrony powietrznej Floty Bałtyckiej" - głosi komunikat, w którym najprawdopodobniej chodzi o samolot stacjonujący na terenie obwodu kaliningradzkiego.

"Po zbliżeniu się do obiektu powietrznego na bezpieczną odległość załoga rosyjskiego Su-27 zidentyfikowała go jako amerykański bombowiec strategiczny B-52 i eskortowała go" - dodaje komunikat. Po oddaleniu się bombowca od granic Rosji myśliwiec powrócił do swej bazy.

Dowództwo sił powietrznych USA w Europie poinformowało w piątek, że tego samego dnia do bazy Fairford w Wielkiej Brytanii dotarły stacjonujące na codzień w bazie Barksdale w stanie Luizjana bombowce B-52H Stratofortress. Mają one uczestniczyć w prowadzonych na wschodniej flance NATO regionalnych ćwiczeniach Arctic Challenge, Saber Strike i Baltic Operations (Baltops).