Małgorzata Sadurska odchodzi z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy

"Małgorzata Sadurska dzisiaj jest szefową Kancelarii Prezydenta, natomiast złożyła rezygnację i ta rezygnacja została przyjęta. Z dniem 12 czerwca, czyli od poniedziałku minister przestaje pełnić swoją funkcję" - powiedział Łapiński w radiu RMF FM.

Dopytywany, czy Sadurska sama złożyła rezygnację, czy została o to "poproszona", odparł: "To jest decyzja suwerenna minister".

Na pytanie, czy Sadurska zostanie członkiem zarządu PZU, Łapiński odpowiedział: "Jak już nie będzie minister Sadurską, to nie będzie pracownikiem Kancelarii Prezydenta i będzie mogła sobie swobodnie kształtować swoje losy, swoją przyszłość i Kancelaria Prezydenta nie ma żadnego wpływu, co minister, była minister będzie robiła".

Dodał, że nie wie, czy Sadurska przejdzie, czy nie do PZU. "Jedyne, co wiem i co mogę odpowiedzialnie powiedzieć - zgodnie z faktami, z prawdą - to jest to, że minister Sadurska dzisiaj jest, a od poniedziałku nie będzie pełnić swojej funkcji" - powiedział rzecznik prezydenta.

Łapiński był też poproszony o wyjaśnienie przyczyn decyzji Sadurskiej. "To nie jest pytanie do mnie. Nie jestem rzecznikiem minister Sadurskiej, tylko prezydenta. Każdy ma prawo decydować o swoim losie" - powiedział.

Zapytany, kto zostanie nowym szefem Kancelarii Prezydenta, Łapiński odpowiedział, że "to będzie w odpowiednim czasie zakomunikowane".

"Nie chcę uprzedzać pewnych, czy decyzji prezydenta, czy komunikować decyzji, jeśli jeszcze one nie zapadły, jeśli prezydent nie dał mi też dyspozycji, żeby w tych sprawach informować" - powiedział rzecznik prezydenta.

Radia Zet podało na początku tygodnia, obecna szefowa Kancelarii Prezydenta może wejść do zarządu PZU. Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł zbliżonych do PiS, Sadurska może zostać wiceprezesem PZU. Rozmówcy PAP przypomnieli, że niedawno z funkcji wiceprezesa PZU zrezygnował b. poseł PiS Andrzej Jaworski, w związku z tym Sadurska może zająć jego miejsce w zarządzie spółki.

PZU informowało w komunikacie z 29 maja, że przyczyną rezygnacji Jaworskiego "jest realizacja zadań nakreślonych w czasie powołania na Członka Zarządu PZU SA w dniu 13 maja 2016 roku".