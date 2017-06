Emily Thornberry: Jeśli wyniki się potwierdzą Theresa May powinna rozważyć dymisję

- Jeśli to prawda, to jest to wspaniały rezultat - powiedziała Thornberry o wynikach exit poll (dają jej partii 266 mandatów w parlamencie, a torysom - 314, o 12 mniej niż wynosi większość bezwzględna). - Jeśli to prawda, to sądzę, że (May) powinna rozważyć swoją pozycję. Sądzę, że powinna odejść. Wyraźnie zawiodła - dodała.

Według Thornberry May okazała "wielką pychę", ogłaszając przedterminowe wybory.

- Miała przewagę 20 punktów procentowych i myślała, że może zrobić z krajem, co chce, a my powiedzieliśmy "nie" - oświadczyła doradczyni opozycyjnych laburzystów.