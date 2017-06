"Chaos" i "szok" - czołówki brytyjskich gazet po wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii

"City A.M." (dziennik ekonomiczny rozprowadzany za darmo w Londynie - red.) na pierwszej stronie woła "Mayday" nawiązując do sygnału o bezpośrednim zagrożeniu życia (odpowiednik sygnału SOS). "The Guardian" pisze o szoku dla May, "Daily Mail" alarmuje, że Wielka Brytania znalazła się "na ostrzu noża" a "Daily Mirror" pisze o przyszłości May wiszącej na włosku. Z największych brytyjskich gazet jedynie "The Guardian" nie umieszcza na pierwszej stronie zdjęcia May - zamiast tego prezentując uśmiechniętego Jeremy'ego Corbyna, lidera Partii Pracy.