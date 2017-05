McCain apeluje do Australii, by nie porzucała sojuszu z USA

McCain podkreślił, że USA potrzebują sojuszników bardziej niż kiedykolwiek, by przypominali im o ich zasadach.

Senator jest w Australii na rozmowach na temat bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku. Przyznał, że Stany Zjednoczone przechodzą "burzliwy okres", ale wezwał Australię do trzymania się z USA, "by zachęcić nas do trzymania się tego, co w nas najlepsze i zawsze przypominać nam, jak wielka jest stawka".

- Zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre z działań i oświadczeń prezydenta Trumpa zaniepokoiły przyjaciół Ameryki - mówił McCain. - Zaniepokoiły też wielu Amerykanów. W moim kraju toczy się teraz prawdziwa debata na temat tego, jakiego rodzaju rolę Ameryka powinna odgrywać na świecie i, szczerze mówiąc, nie wiem, jak się ta debata zakończy. Ale naprawdę wierzę, i nie sądzę, bym przesadzał, że przyszłość świata będzie w znacznej mierze zależeć od tego, jaki będzie rezultat tej debaty. To dlatego ja i inni walczymy tak energicznie o zapewnienie, że Ameryka będzie stała przy naszych sojusznikach i pozostanie aktywnym, pryncypialnym przywódcą na świecie - dodał.

McCain powiedział też, że mimo rozpowszechnionego wrażenia, iż USA pod rządami Trumpa stają się izolacjonistyczne i protekcjonistyczne, wielu Amerykanów wierzy, że globalizacja jest czymś dobrym. Senator skrytykował Trumpa i rywalizującą z nim w wyborach prezydenckich Hillary Clinton za ich sprzeciw wobec transpacyficznego porozumienia o wolnym handlu (TPP). Zachęcał Australię do zabiegania o porozumienie z innymi krajami w sprawie wolnego handlu.

Wcześniej, w wywiadzie dla australijskich mediów McCain oświadczył, że jego zdaniem prezydent Rosji Władimir Putin, którego rząd próbował ingerować w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku, jest większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa USA niż Państwo Islamskie.

- Myślę, że Państwo Islamskie może dokonywać strasznych rzeczy. Ale to Rosjanie próbowali zniszczyć podstawy demokracji - zmienić rezultaty amerykańskich wyborów - powiedział.

AP zwraca uwagę, że McCain stał się jednym z najbardziej zaangażowanych orędowników Australii po sporze, do jakiego doszło w tym roku między Trumpem a australijskim premierem Malcolmem Turnbullem o porozumienie w sprawie uchodźców.

W lutym br. Trump skrytykował porozumienie z listopada 2016 roku, dotyczące przesiedlenia na terytorium USA 1250 uchodźców spośród ok. 1,6 tys. osób pochodzących z krajów takich jak Bangladesz, Pakistan i Iran, które ubiegają się o azyl w Australii. Biały Dom zapewnił jednak wówczas, że porozumienie to będzie respektowane. W kwietniu zapewnienie to powtórzył wiceprezydent USA Mike Pence podczas wizyty w Australii.

Trump nazwał umowę z Australią "beznadziejnie głupią". Podczas jego pierwszej rozmowy telefonicznej z premierem Australii w lutym br. miał powiedzieć Turnballowi, że "jest jego zamiarem" respektowanie porozumienia, ale w tej samej rozmowie miał też nazwać układ "najgorszą umową w historii" i zarzucił Turnbullowi, iż ten próbuje eksportować do USA "kolejnych zamachowców z Bostonu". Nawiązał w ten sposób do pochodzących z Czeczenii obywateli USA, Dżochara i Tamerlana Carnajewów, którzy przeprowadzili zamach bombowy na mecie Maratonu Bostońskiego w 2013 roku.