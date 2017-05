Ramzan Kadyrow zaprasza Angelę Merkel i Emmanuela Macrona do Czeczenii

Zaproszenie jest reakcją na wypowiedź Macrona, który na poniedziałkowym spotkaniu z prezydentem Władimirem Putinem w Wersalu zapowiedział "stałą czujność" w kwestii przestrzegania w Rosji praw człowieka i poruszył kwestię doniesień na temat prześladowań osób homoseksualnych w Czeczenii, republice należącej do Federacji Rosyjskiej. Jak relacjonował Macron, Putin zapewnił, że "podjął wiele inicjatyw w sprawie osób LGBT w Czeczenii, w tym kroki zmierzające do ustalenia całej prawdy na temat działań władz lokalnych i uregulowania spraw najbardziej drażliwych".

W reakcji na te doniesienia Ramzan Kadyrow za pośrednictwem komunikatora Telegram zaprosił Macrona i Merkel do Czeczenii, aby "sami poznali prawdę". "Drzwi otwarte!" - dodał.

Kadyrow odniósł się również do wypowiedzi Macrona dotyczącej szerzenia propagandy przez niektóre rosyjskie media. Prezydent Francji stwierdził, że takie finansowane przez Kreml media, jak portal Sputnik czy telewizja RT (Russia Today), w czasie francuskiej kampanii wyborczej przekazywały fałszywe wiadomości (fake news) na jego temat. Określił te media jako "organy wpływu, propagandy, i to kłamliwej propagandy". Kadyrow zaapelował do Macrona i Merkel, aby nie oskarżali rosyjskich mediów o szerzenie fałszywych informacji.

Pierwsze doniesienia na temat represji wobec gejów w Czeczenii pojawiły się w kwietniu. Niezależna rosyjska "Nowaja Gazieta" opublikowała kilka materiałów, w których podała, że ponad sto osób zostało w kaukaskiej republice zatrzymanych z powodu podejrzeń o orientację homoseksualną i kilka osób zostało zabitych. Informacje gazety odbiły się szerokim echem w światowych mediach. Po tych doniesieniach na początku maja kwestię obrony praw mniejszości seksualnych podniosła podczas spotkania z Putinem w Soczi kanclerz Niemiec Angela Merkel.