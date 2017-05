AI: Francja nadużywa stanu wyjątkowego i ogranicza prawa obywatelskie

Francja: Macron zdecydował o przedłużeniu stanu wyjątkowego do 1 listopada

Raport AI wylicza, że od listopada 2015 r. do 5 maja 2017 roku władze użyły nadzwyczajnych praw, aby zapobiec 155 publicznym zgromadzeniom. Wskazuje na wydanie 639 zakazów uczestniczenia w demonstracjach wobec obywateli, z czego 574 dotknęło protestujących przeciwko reformom w prawie pracy. AI podkreśla, że wiele z decyzji prawnych opierało się na ogólnikowych dowodach.

Organizacja wzywa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by zaprzestano nadużywania antyterrorystycznego ustawodawstwa. - Stan wyjątkowy miał chronić Francuzów przed terroryzmem, a jest wykorzystywany, aby ograniczać pokojowe protesty - wskazał Marco Perolini z AI. - W kampanii wyborczej Emmanuel Macron obiecywał bronić prawa do protestu we Francji. Jako prezydent musi dotrzymać obietnicy - dodał.

Raport AI został przedstawiony kilka dni po ogłoszeniu przez Macrona, że jego rząd zwróci się do parlamentu z prośbą o przedłużenie stanu wyjątkowego do 1 listopada 2017 roku.

Stan wyjątkowy został ogłoszony po zamachu bombowym w Paryżu w listopadzie 2015 roku, w którym zginęło 130 osób. Był już przedłużany pięciokrotnie. Daje władzom dodatkowe uprawnienia w zakresie kontroli osób, prawo do wyznaczania stref zamkniętych dla ruchu, a także umożliwia przeprowadzanie w domach rewizji nie tylko w ciągu dnia, lecz także w nocy.