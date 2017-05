PO złoży we wtorek wniosek o powołanie komisji śledczej ws. śmierci Igora Stachowiaka

25-letni Igor Stachowiak został zatrzymany 15 maja 2016 r. na wrocławskim rynku; policja poszukiwała go za oszustwa. Według funkcjonariuszy, mężczyzna był agresywny i dlatego musieli użyć paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat S. stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Według pierwszej opinii lekarza, przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa.

TVN24 wyemitował w sobotę drastyczne materiały, do których dotarła, a które zostały zarejestrowane na komisariacie przy ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu tuż przed śmiercią Igora Stachowiaka Materiał pokazał, że użyto wobec zatrzymanego kilkakrotnie paralizatora, co nagrała kamera z tego urządzenia.

"Doszło do tortur, doszło do bestialskiego potraktowania człowieka do zamordowania go. To jest rzecz skandaliczna. Dlatego w sprawie nieudolności organów państwowych musi wypowiedzieć się komisja śledcza. Ta sprawa może być zbadana w sposób rzetelny jedynie w drodze śledztwa parlamentarnego. Dlatego pracujemy nad wnioskiem o powołanie sejmowej komisji śledczej. Wniosek zostanie złożony we wtorek" - oświadczył na konferencji prasowej w Sejmie Brejza

- Musimy wyjaśnić jak to się stało, że wobec człowieka skutego kajdankami zastosowano tortury w postaci wielkokrotnego rażenia paralizatorem. Jak to się stało, że tak bestialskie tortury miały miejsce w ciemnej łazience, jak to się stało, że nie było w tym pomieszczeniu monitoringu, jak to się stało, że w ogóle nie było monitoringu, zniknął monitoring z komendy, mimo, że policjanci mówią, że taki monitoring jest. Musimy też wyjaśnić sprawę łapanki osób, które rejestrowały czynności policyjne (na rynku we Wrocławiu), osób, które były zatrzymywane traktowane w sposób skandaliczny - podkreślił Brejza

Poseł Andrzej Halicki dodał, że Platforma Obywatelska żąda też natychmiastowej dymisji wiceministra Jarosława Zielińskiego. Według posła "to on jest odpowiedzialny za nadzór nad policją, a także wyciągnięcia konsekwencji i w tym wypadku tuszowania tego bestialnego zachowania na komendzie wrocławskiej".

W ocenie Halickiego "bez dymisji ministra Zielińskiego partyjne państwo PiS osiągnie moralną ruinę". Jak dodał, będzie to dowodem na to, "że praktyki znane nam z czasów komunistycznych stają się praktyką, bo dziś takich przypadków jest więcej, to nie jest tylko jeden przypadek wrocławski" - zaznaczył Halicki

W niedzielę rzecznik Komendanta Głównego Policji mł. insp. Mariusz Ciarka poinformował, że trwa procedura zwolnienia policjanta, który użył na komisariacie paralizatora wobec Stachowiaka. Jak dodał, wszczęto ją na wniosek szefa MSWiA.