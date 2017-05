Gliński o festiwalu w Opolu: Polityka w przejawach nienawiści weszła do kultury

Gliński przyznał na antenie radiowej Trójki, że to co dzieje się w związku z festiwalem w Opolu jest "zmartwieniem" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- To byłoby nienormalne, żeby organizować koncert specjalny, jubileuszowy pani Maryli Rodowicz, ograniczając ją w decyzjach co do zapraszania artystów - tłumaczył.

Pytany czy to był "fake news" odparł: "Myślę, że tak".

- Nagle polityka, i to w takich przejawach bardzo radykalnych, nienawiści, niszczenia instytucji z takim dorobkiem, weszła do kultury i to kultury lekkiej; która powinna raczej kojarzyć się nam z relaksem, odpoczynkiem, humorem - powiedział wicepremier.

Zdaniem szefa resortu kultury wygląda to na "zorganizowaną akcję". - Polska opozycja niszczy polską demokrację przez to, że postanowiła uprawiać politykę na ulicy i na zagranicy. Na ulicy nie bardzo wychodzi, zagranica raz wychodzi raz nie wychodzi - ocenił. Dodał, że "teraz się okazuje, że dobrą metodą jest niszczenie wszystkiego co dookoła. Przeraża siła negatywnych emocji" - podkreślił.

Pytany, czy winę za odwołanie festiwalu ponosi telewizja odparł: "a cóż takiego telewizja zrobiła złego?"

Ocenił, że "wyszła jakaś kolejna akcja, z bardzo silnymi emocjami negatywnymi, która niszczy instytucję (...) kultury". - Ktoś chyba chciał to zniszczyć żeby podnieść temperaturę sporu politycznego - powiedział.

Minister apelował do artystów, żeby "się nie dawali wkręcać w tego rodzaju działania".

- Najprawdopodobniej najlepszym wyjściem jest (...) zorganizowanie tego festiwalu w innym miejscu, bo nie powinniśmy się dać zastraszyć jakimś takim politycznym prowokacjom, czy bojkotom - podsumował.

Zapytany o to, czy powołanie Marka Mikosa na szefa Teatru Starego w Krakowie zakończy konflikt Gliński powiedział, że nie ma tam żadnego konfliktu, natomiast dobiega końca kadencja dyrektora Jana Klaty. - Zgodnie z prawem została powołana komisja konkursowa, odbył się konkurs, było siedmiu kandydatów, komisja konkursowa (...) wybrała Marka Mikosa na nowego dyrektora -wyjaśnił minister.

Kontrowersje wokół tegorocznej edycji festiwalu w Opolu rozpoczęły się na portalach społecznościowych od pogłosek o odwołaniu występu Kayah, koncercie jubileuszowym, 50-lecia pracy artystycznej, Maryli Rodowicz.

W poniedziałek władze Opola poinformowały, że wypowiadają TVP umowę na organizację 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Powodem, jak podano, jest niewywiązywanie się Telewizji z zapisów umowy. "Niemożność zrealizowania niniejszej umowy wynika chociażby z faktu, że z udziału w 54. KFPP wycofała się Maryla Rodowicz, a do zorganizowania jej Złotego Jubileuszu w umowie zobowiązuje się Telewizja. Publiczne wycofanie się wielu artystów z udziału w festiwalowych koncertach obniżyłoby znacząco rangę Festiwalu" - napisał prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

W reakcji na tę decyzję TVP poinformowała, że pomimo rozwiązaniu umowy na organizację festiwalu odbędzie się on w zbliżonym terminie. Imprezę planowano wcześniej na 9 czerwca.

Z kolei w poniedziałek wieczorem prezes TVP Jacek Kurski zapowiedział, że 54. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej nie odbędzie się w Opolu, ale w innym mieście. Decyzja dotycząca lokalizacji ma zostać ogłoszona w tym tygodniu.