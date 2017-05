Szojgu: Strategiczne regiony dla Rosji to Ukraina, Syria i Korea

Szojgu mówił w nim m.in. o operacji wojskowej w Syrii. Zapewnił, że rosyjskie siły lotnicze przeprowadziły tam czterokrotnie więcej uderzeń niż koalicja międzynarodowa pod wodzą Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że kluczową rolę w działaniach w Syrii odgrywają rosyjskie siły operacji specjalnych.

- Sukcesy syryjskich sił rządowych byłyby niemożliwe bez pomocy rosyjskich doradców wojskowych, którzy na najważniejszych kierunkach prowadzą planowanie operacji i zarządzanie wojskami. Kluczową rolę w likwidowaniu dowódców terrorystów i niszczeniu najważniejszych obiektów przeciwnika odgrywają w Syrii siły operacji specjalnych - oświadczył.

Rosyjskie ministerstwo - zapewnił Szojgu - wie, w jakich miejscach i które konkretnie ugrupowania terrorystyczne w Syrii mają broń chemiczną. Minister oświadczył, że reportaże w mediach dotyczące użycia w Syrii broni chemicznej są wykorzystywane w celach politycznych i wyraził przekonanie, że "większość filmów i reportaży jest inscenizowana".

Jednocześnie Szojgu podkreślił, że w kwestii Syrii Rosja podtrzymuje "w trybie całodobowym" kontakty ze stroną amerykańską.

Minister podkreślił rolę współpracy Ministerstwa Obrony z komisjami parlamentarnymi zajmującymi się obronnością, co sprzyja, jak ocenił, poprawie sytuacji w siłach zbrojnych Rosji. - Jest to szczególnie aktualne dzisiaj, gdy rośnie napięcie na świecie, przede wszystkim w tak strategicznie ważnych dla Rosji rejonach jak Ukraina, Syria i Półwysep Koreański - oświadczył.

Szojgu zarzucił Stanom Zjednoczonym dążenie do przywództwa globalnego, co, jak oznajmił, jest czynnikiem niestabilności na świecie. Oskarżył również Zachód o narzucanie światu opinii o zagrożeniu militarnym ze strony Rosji. Ocenił, że w tych warunkach niezbędne jest doskonalenie rosyjskich sił zbrojnych, tak by mogły one sprostać wszelkim wyzwaniom i "skutecznie bronić interesów narodowych".

Minister zapewnił, że resort obrony Rosji doprowadził do osiągnięcia przez Federację Rosyjską strategicznego parytetu z krajami NATO mimo niższych, jak ocenił, wydatków na armię. - Udało się nam w zeszłym roku podwyższyć możliwości bojowe sił zbrojnych o 14 proc., a także zapewnić strategiczny parytet z krajami NATO - powiedział.

Szojgu również poinformował, że wojska obrony wybrzeża rosyjskiej marynarki wojennej przechodzą obecnie na strukturę organizacyjną korpusów armijnych. Trzy takie korpusy zostały już sformowane we Flocie Północnej, Flocie Bałtyckiej i Flocie Czarnomorskiej.

Minister zapowiedział także, że do końca 2020 roku rosyjskie wojska lądowe przejdą całkowicie na nowoczesne systemy rakietowe Iskander-M.

Zapewnił również parlamentarzystów, że na 99 proc. ustalono przyczynę katastrofy samolotu ministerstwa obrony nad Morzem Czarnym w grudniu zeszłego roku. Zapowiedział, że wkrótce opublikowane zostaną informacje na ten temat.