Prezydent Petro Poroszenko na granicy z Polską

Na czas wizyty Poroszenki odprawy graniczne po stronie ukraińskiej zostały wstrzymane. Prezydent wyraził niezadowolenie z tego powodu i zażądał wznowienia odpraw – poinformowała administracja prezydencka w przesłanym PAP komunikacie.

- Dopiero co przejechaliśmy (drogę dojazdową do przejścia granicznego – PAP), a ja widzę, że odprawy się nie odbywają. Domagam się natychmiastowego wznowienia pracy, żeby punkty (graniczne) działały w normalny sposób – powiedział prezydent w rozmowie z ukraińskimi urzędnikami.

Gdy Poroszenko wizytował przejście w Jagodzinie, na odprawę przed wjazdem do Polski oczekiwało około 160 ciężarówek. Administracja prezydencka nie wymieniła w komunikacie liczby samochodów osobowych, jednak PAP dowiedziała się, że podczas wizyty przeznaczony dla nich pas ruchu był praktycznie pusty. Na wjazd do Polski w Jagodzinie oczekuje zazwyczaj co najmniej kilkaset osobówek, a dotarcie do odprawy może zająć nawet kilka godzin.

Poroszenko na przejściu rozmawiał ze służbami granicznymi i celnymi. Mówiono na temat poprawy sytuacji związanej z przekraczaniem granicy ukraińsko-polskiej, a przede wszystkim rozwiązania problemu ogromnych kolejek. Prezydent Ukrainy porozmawiał także z kierowcami ciężarówek i pasażerami autobusów, oczekujących na wjazd do Polski – przekazało biuro prasowe prezydenta.

Porozumienie o zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy podróżujących do UE podpisano 17 maja. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w oficjalnym dzienniku urzędowym UE, czyli 11 czerwca. Oznacza to, że Ukraińcy, którzy mają paszporty biometryczne, będą mogli wjechać do krajów członkowskich UE (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii) bez wizy na 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych czy rodzinnych.

Zniesienie przez Unię Europejską wiz dla obywateli Ukrainy Rada UE zatwierdziła 11 maja. Wcześniej, 6 kwietnia, porozumienie w tej sprawie zostało przegłosowane przez Parlament Europejski.