Prezydent: oczekujemy od Sojuszników potwierdzenia ws. wschodniej flanki

"Chciałbym, żeby Sojusznicy potwierdzili wolę absolutnej kontynuacji trendu, który wytyczyliśmy najpierw w Walii, potem jeszcze mocniej w czasie szczytu w Warszawie, bo obecność batalionowych grup bojowych w krajach wschodniej flanki, w Polsce, jest niezwykle ważna" – powiedział PAP i IAR prezydent.

"Chciałbym, żeby NATO ten trend utrzymało" – zaznaczył.

Decyzję szczytu w Newport o wysłaniu do Polski i państw bałtyckich czterech wielonarodowych batalionowych grup bojowych potwierdził szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. Wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO, której trzon stanowi ok. 800 żołnierzy z amerykańskiego batalionu kawalerii pancernej, stacjonuje w Orzyszu od końca marca. W skład tej jednostki wchodzą też oddziały z Rumunii i Wielkiej Brytanii, do których dołączą żołnierze z Chorwacji