Jens Stoltenberg: W państwach NATO rosną wydatki na zbrojenia

Jak powiedział Stoltenberg przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania przywódców państw i rządów NATO, walka z terroryzmem i podział obciążeń, w tym zwiększanie nakładów na obronność, będą dwoma głównymi tematami spotkania.

- Wszyscy sojusznicy powinni wcielać to, na co się zgodzili w 2014 roku - powstrzymanie cięć, stopniowe zwiększanie wydatków obronnych do poziomu 2 proc. PKB w ciągu dekady – powiedział Stoltenberg, nawiązując do zobowiązania ze szczytu w Newport.

- Dobra wiadomość jest taka, że naprawdę wyszliśmy na prostą. W 2015 roku w Europie łączne wydatki obronne nie malały, ale nastąpił niewielki wzrost. W 2016 obserwowaliśmy znaczący wzrost wydatków obronnych, także ponieważ Niemcy więcej inwestowały w obronę. Ciągle przed nami długa droga, obraz jest mieszany, ale jest dużo lepiej niż jeszcze dwa lata temu – dodał. - Tak jak zmniejszamy wydatki, kiedy napięcie maleje – co zrobiliśmy po końcu zimnej wojny – tak musimy być zdolni zwiększać wydatki obronne, kiedy napięcie wzrasta. A dziś widzimy, że napięcie rośnie – podkreślił.

Stoltenberg zapowiedział również uzgodnienie planu działań na rzecz większego zaangażowania NATO w walkę z terroryzmem i narodowych planów związanych z podziałem obciążeń, w tym inwestycji we wspólną obronę. - To ważne, jesteśmy w momencie decydującym dla naszego bezpieczeństwa i więzi transatlantyckiej – ocenił. Podkreślił, że większy wysiłek w walce z terroryzmem nie oznacza włączenia się w działania bojowe. - Wszyscy sojusznicy są już członkami koalicji przeciw IS, nie było apelu, dążenia, by NATO odgrywała jakąkolwiek role bojową – zaznaczył.

- Myślę, że powinniśmy się skupić na szkoleniu, budowaniu miejscowych zdolności na miejscu – mówił Stoltenberg. Dodał, że po wyzwoleniu Mosulu kluczowe będzie, by miasto zostało utrzymane przez miejscowe siły i nie dostało się ponownie pod panowanie terrorystów.

Według Stoltenberga wsparcie NATO dla koalicji zwalczającej Daesh to "silny polityczny sygnał jedności w walce z terroryzmem". - Zamierzamy zapewnić większe wsparcie naszych samolotów rozpoznawczych AWACS, więcej godzin lotu, większą wymianę informacji, więcej tankowań w powietrzu. To ważne dla koalicyjnych operacji przeciw IS. Zapewnimy także większe wsparcie, jeśli chodzi o wymianę informacji wywiadowczych, ustanawiamy właśnie w kwaterze głównej komórkę wywiadowczą specjalizującą się w terroryzmie – powiedział.

Czwartkowe spotkanie ma rozpocząć się od odsłonięcia dwóch pomników – upamiętnienia wież WTC zniszczonych 11 września 2001, który ma pokazać znaczenie artykułu 5. dla wspólnej obrony i zwalczania terroryzmu, oraz pomnika z fragmentem muru berlińskiego, który ma wskazywać na rolę NATO w jego upadku.