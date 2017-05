Rosja radzi obywatelom, by unikali podróży do Wielkiej Brytanii

"Ambasada Rosji w Wielkiej Brytanii zaleca rosyjskim obywatelom, by unikali podróży do kraju, zwłaszcza odwiedzania metropolii, chyba że podróż jest skrajnie konieczna" - czytamy w piątkowym oświadczeniu rosyjskiej Federalnej Agencji ds. Turystyki (Rosturizm).

Agencja wyjaśniła, że decyzja jest podyktowana podwyższeniem poziomu zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii "do maksymalnego".

Piąty poziom alertu obowiązuje od wtorku i został podniesiony po poniedziałkowym zamachu bombowym, do którego doszło w Manchesterze po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande. Zamachu dokonał 22-letni Brytyjczyk libijskiego pochodzenia Salman Abedi; przyznało się do niego Daesh, które jest wypierane z terenów w Syrii i Iraku przez siły wspierane przez Zachód.

Brytyjska premier Theresa May ostrzegała, że podniesienie poziomu zagrożenia terrorystycznego do najwyższego oznacza, że kolejny atak jest nie tylko bardzo prawdopodobny, ale może dojść do niego w każdej chwili.W związku ze śledztwem w sprawie poniedziałkowego ataku w brytyjskich aresztach przebywa osiem osób.