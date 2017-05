Tusk: Konieczna jedność G7 w sprawie terroryzmu, Ukrainy, Syrii i migracji

Tusk: nie wiem, czy przyjadę do Warszawy na przesłuchanie

Na briefingu poprzedzającym inaugurację szczytu G7 u podnóża Etny Tusk przedstawił kwestie priorytetowe dla UE.

Podkreślił, że spotkanie w Taorminie to szczyt największych w ostatnich latach wyzwań i jeden z najtrudniejszych. Zapewnił, że Unia Europejska będzie chciała doprowadzić do jedności stanowisk wśród uczestników spotkania.

Nawiązując do walki z terroryzmem Tusk oświadczył wspominając rozmowy w Brukseli: "Całkowicie zgodziłem się z prezydentem Donaldem Trumpem, że wspólnota międzynarodowa, G7, USA, UE muszą być stanowcze, wręcz brutalne wobec terroryzmu".

Przewodniczący Rady Europejskiej zaznaczył, że przywódcy G7 powinni wyrazić jedność wobec kryzysu ukraińskiego i potwierdzić sankcje wobec Rosji do czasu wypełnienia przez nią zobowiązań, wynikających z porozumień mińskich. Zauważył, że od ubiegłorocznego szczytu G7 w Japonii nie widać żadnych zmian, wskazujących na to, iż należy zmienić to podejście.

- Odnoszę wrażenie, że w sprawie Ukrainy stoimy mniej więcej na tej samej linii, co prezydent Donald Trump i sekretarz stanu USA Rex Tillerson - oznajmił Tusk. - Ja jestem mniejszym optymistą i jestem mniej sentymentalny - dodał.

Mówiąc o kryzysie migracyjnym Tusk powiedział, że najważniejszym celem jest "zachowanie jedności G7 w przeświadczeniu, że jest to kwestia globalna, a nie regionalna". - Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać o tym naszych kolegów - dodał.

Według Tuska w sprawie Syrii należy przestać marnować czas i doprowadzić do rozejmu oraz zapewnić ludności pomoc humanitarną.

Podczas tego samego briefingu przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył, że należy w całości wcielić w życie paryskie porozumienie w sprawie klimatu. Tak odniósł się do sceptycyzmu, jaki wyraża w tej sprawie prezydent Trump.

Rozmowy z Trumpem w Brukseli Juncker określił jako "bardzo przyjacielskie i konstruktywne".

Zdementował doniesienia, jakoby prezydent USA zaprezentował "bardzo agresywne" podejście w sprawie nadzwyżki handlowej Niemiec. Media informowały wcześniej, że Trump miał powiedzieć, że "Niemcy są bardzo źli", bo sprzedają bardzo dużo samochodów do USA. - Wyjaśniłem prezydentowi Trumpowi, że nie może porównywać pozycji handlowej USA wobec jednego kraju, ale raczej wobec całej Europy - oświadczył Juncker.